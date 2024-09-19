Андрей Швед принял участие в открытии класса «Юный прокурор» в Сеницкой школе

Класс правовой направленности «Юный прокурор» торжественно открылся в Сеницкой средней школе № 2. Участие в церемонии принял глава профильного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед обратил внимание, что, обучаясь в специализированных классах, ребята не только постигают азы прокурорской работы, но и воспитываются в духе патриотизма. К слову, не каждый может стать юным прокурором. Ребята проходят довольно строгий отбор. Чтобы быть принятым, кандидат должен обладать интеллектом, желанием и внутренней убежденностью, подчеркнул Андрей Швед.

Ульяна Тумилович, учащаяся Сеницкой средней школы № 2: Данный профиль я выбрала, потому что очень давно интересуюсь правоведением. Мы углубленно будем изучать английский язык и обществоведение, а также у нас один раз в неделю будет проводиться профориентация с сотрудниками прокуратуры. Я хочу поступить в Академию МВД на профиль криминалистика.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Для чего это делается? Для того, как сказал наш глава государства, чтобы будущим поколениям передать чувства нашего поколения: любви к родине, патриотизма, воспитать настоящих граждан нашей страны, которые бы в дальнейшем отстаивали интересы и суверенитет Беларуси.

После открытия класса «Юный прокурор» гостям школы продемонстрировали выставку макетов сожженных деревень Минского района, а также фрагмент спектакля «Нити судьбы», поставленного учащимися школы. Он посвящен теме Великой Отечественной войны.