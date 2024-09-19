Президент встретился с главой ДНР

На протяжение долгих лет наша страна взаимодействовала с Донецком в составе Украины, и теперь мы не отказываемся от наших связей. Тем более в эти непростые времена, подчеркнул глава государства. Наработки и база есть, надо только отказаться от посредников и работать напрямую. Беларусь многое может предложить региону: строительная сфера, медицина, образование, техника, продукты питания. Мы готовы предоставить все необходимое для восстановления и развития региона.