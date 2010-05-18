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Международный день музеев отмечают 18 мая все ценители искусства

18 мая 2010 06:51
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Традиционно с 1977 года свой профессиональный праздник справляют все мировые галереи и выставки. География торжества – больше полутора сотен стран.В Беларуси подарком к этому дню стала не только «Ночь музеев», но и не менее эффектное дефиле в городе над Сожем. Сегодня ночью Гомель приоткроет завесу тайны высокой моды. После полуночи во дворце Румянцевых-Паскевичей зрители увидят не только работы белорусских модельеров, но и всемирно-признанного кутюрье – Валентина Юдашкина.
# общество # Культура # Ночь музеев # Музеи

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