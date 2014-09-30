Международная молодежная юридическая олимпиада стартовала в Минске

Новости Беларуси. Международное право должно быть усовершенствовано и соблюдаться всеми государствами без исключения. Такое мнение высказали 30 сентября участники международной молодежной юридической олимпиады. Она проходит в столице уже в девятый раз.

Форум собрал студентов из ведущих вузов Великобритании, Нидерландов, Кубы, Индонезии, Швеции и Латвии.

В центре внимания – актуальные проблемы международной правовой системы: вооруженные конфликты, терроризм, экономические санкции в отношении некоторых государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даниель Грюттерс, студент Лейденского университета (Нидерланды):

Одна из проблем международного права сейчас – это определить статус негосударственных вооруженных групп, которые не соблюдают правовые нормы. К примеру, Исламское государство. Также эта проблема касается и Украины. Люди, которые участвуют в гражданской войне с оружием в руках против правительства, также нарушают международные нормы. И поэтому есть необходимость продумать механизм соблюдения ими этих норм.

Сюзанна Катаршина, студентка университета имени Адама Мицкевич (Польша):

Глобальная проблема международного права в том, что часто международные нормы создаются уже после того, как что-то противозаконное случилось в мире. Да и государства их не соблюдают. Это не государственные законы. Конечное решение той или иной страны по поводу конкретного вопроса, к сожалению, всегда политично. И мы должны улучшать понимание необходимости следовать международному закону.