Александр Аксенчик, заместитель председателя первичной охотничьей организации (Столбцовский р-н) на СТВ

Гость программы «УТРО» на СТВ - Александр Аксенчик, заместитель председателя первичной охотничьей организации Столбцовского района.

Охота - дело сугубо ночное, вечернее?

Александр Аксенчик, заместитель председателя первичной охотничьей организации Столбцовского района:

Охота происходит в разное время суток, поэтому мы стараемся держать себя в форме.

Сколько Вы уже занимаетесь охотой? Для Вас это хобби, или нечто большее?

Александр Аксенчик:

Для меня это хобби, но занимаюсь им достаточно долго. Я охочусь уже около 20 лет.

Как Вы стали охотником? Как вообще происходит осознание того, что «Я хочу пойти на охоту»?

Александр Аксенчик:

Это, скорее всего, какой-то коллективный порыв. Компания друзей, с которой я был дружен и которые в моей жизни сыграли определенную роль, - уже были состоявшимися охотниками. Зацепило. С той поры - это как увлечение.

Вы охотитесь только в Беларуси?

Александр Аксенчик:

Поскольку мы хотим проводить на охоте больше времени, стараемся, чтобы это было поближе к дому, в тех условиях, в которых это можно организовать. Очень часто охота - это коллективное времяпрепровождения и для того, чтобы создать коллектив, команду, нужно обладать достаточным временем. Поэтому, если куда-то ехать, то сложно организовать коллектив: у всех какие-то обстоятельства, неотложные дела.

Охота у нас регулируется и регулируется то количество зверей и живности, на которое можно охотиться.

Не сильно ли страдает белорусская природа от такого увлечения?

Александр Аксенчик:

Охота - это часть культуры общества, которое веками пронесло общество через свое развитие. Само общество не заинтересовано погубить все живое и красивое - то, что окружает нас уже многие века, поэтому, если бы даже не охотники, возможно, этого было бы и меньше. Цивилизация наступает на среду обитания диких животных в силе жизнедеятельности человека, поэтому никто, как охотник, не заинтересован в том, чтобы животный мир воспроизводился в большем объеме, который мы где-то и контролируем.

Человек старается взять из природы виды, которые не губят это многообразие нашей природы. Конечно, для многих романтично: с детства стать охотником. К счастью, наше государство регулирует это желание. Для того, чтобы им стать, надо отучиться, пройти курс, сдать экзамены. Есть такая организация «Белгосохота». Я считаю, она дает правильно направление молодому человеку, либо зрелому, который хотел бы стать охотником. Он уже обязан вникнуть во все тонкости этого вопроса.

Охота - это только мужское занятие, или женщины тоже есть в Вашей команде?

Александр Аксенчик:

У нас в команде женщин нет, но иногда встречаются женщины: семейное у них увлечение. Женщине нравится находиться в красивой одежде, в красивых пейзажах. Но мне кажется, женщина больше сосредоточена на семье и на доме.

Вы участвовали в съемках фильма, где была сложна сцена с охотой.

Александр Аксенчик:

Дело в том, что все эти съемки носят характер эпизодов. Потому что снять такой фильм… Из актеров только мы, собственно! Дикий зверь не хочет сниматься в этом фильме. Не всегда удается сопоставить эти факторы: свободного времени, работа оператора, погодные условия, сроки охоты… Но, когда это все складывается, мы пытаемся снять какой-то эпизод, который должен носить эстетический и информационный характер. Это должно быть снято в тех традициях, который мы продвигаем как охотники.