Прямой эфир

Мероприятия ко Дню Победы в Бресте собрали более 50 тысяч человек

09 мая 2023 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Все дороги в Бресте ведут к легендарной цитадели. Из года в год в крепость приходит все больше и больше людей – торжества в 2023 году собрали рекордные более полусотни тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Празднование началось с парада военной техники, который прошел впервые. 

Мероприятия ко Дню Победы в Бресте собрали более 50 тысяч человек-1

Военная техника до блеска, военнослужащие с иголочки. Торжественный марш растянулся на километры и направился в цитадель. В Брестскую крепость внесли Государственный флаг площадью более тысячи метров квадратных. А сама площадь Церемониалов будто превратилась в океан человеческой благодарности. Память каждого, кто погиб в борьбе за право жить и быть белорусом, почтили минутой молчания. В первых рядах те, для кого Победа – часть жизни, ветераны. Не изменяя традиции, Победу они встречают в Брестской крепости, у монумента «Мужества». 

Мероприятия ко Дню Победы в Бресте собрали более 50 тысяч человек-4

Таисия Козырь-Павловская, ветеран Великой Отечественной войны: 
Эмоции, радость, что мы выстояли, что у нас красивый такой Брест. Я войну в Бресте начала. Это ужасно было: легли спать, а наутро немцы пришли расстреливать. 

Мероприятия ко Дню Победы в Бресте собрали более 50 тысяч человек-7

Мы с детьми приходим всегда, возлагаем цветы, ищем ветеранов и стараемся поздравить. Я считаю, что они должны знать, кому мы обязаны, что живем сейчас в мире и спокойствии. 

Мероприятия ко Дню Победы в Бресте собрали более 50 тысяч человек-10

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома: 
Вереницы автобусов, туристов. Насколько в последние годы, особенно этот год стал показательным, что есть у нас история, есть будущее. Конечно, на фоне всех политических событий, когда слева, справа просто терроризируют нашу страну, мы понимаем и даем себе отчет, что именно мы, когда едины, непобедимы. 

Мероприятия ко Дню Победы в Бресте собрали более 50 тысяч человек-13

В брестской колонне «Беларусь помнит» проследовали свыше пяти тысяч горожан с портретами своих героев, своих победителей. Традиция объединяет разные поколения семей. 

# Великая Отечественная война # общество # Таисия Козырь-Павловская # Юрий Шулейко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Газетное слово имело большое значение». Как поддерживали дух советских граждан во время оккупации?
09 мая 2023 14:28

«Газетное слово имело большое значение». Как поддерживали дух советских граждан во время оккупации?

«Никогда не был внутри БТРа». В Гродно прошла выставка военной техники
09 мая 2023 14:26

«Никогда не был внутри БТРа». В Гродно прошла выставка военной техники

Побег от фашистов, детство в землянке и радость Победы. Ребёнок войны рассказала историю своей жизни
09 мая 2023 14:24

Побег от фашистов, детство в землянке и радость Победы. Ребёнок войны рассказала историю своей жизни