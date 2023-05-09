Мероприятия ко Дню Победы в Бресте собрали более 50 тысяч человек

Новости Беларуси. Все дороги в Бресте ведут к легендарной цитадели. Из года в год в крепость приходит все больше и больше людей – торжества в 2023 году собрали рекордные более полусотни тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Празднование началось с парада военной техники, который прошел впервые.

Военная техника до блеска, военнослужащие с иголочки. Торжественный марш растянулся на километры и направился в цитадель. В Брестскую крепость внесли Государственный флаг площадью более тысячи метров квадратных. А сама площадь Церемониалов будто превратилась в океан человеческой благодарности. Память каждого, кто погиб в борьбе за право жить и быть белорусом, почтили минутой молчания. В первых рядах те, для кого Победа – часть жизни, ветераны. Не изменяя традиции, Победу они встречают в Брестской крепости, у монумента «Мужества».

Таисия Козырь-Павловская, ветеран Великой Отечественной войны:

Эмоции, радость, что мы выстояли, что у нас красивый такой Брест. Я войну в Бресте начала. Это ужасно было: легли спать, а наутро немцы пришли расстреливать.

Мы с детьми приходим всегда, возлагаем цветы, ищем ветеранов и стараемся поздравить. Я считаю, что они должны знать, кому мы обязаны, что живем сейчас в мире и спокойствии.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Вереницы автобусов, туристов. Насколько в последние годы, особенно этот год стал показательным, что есть у нас история, есть будущее. Конечно, на фоне всех политических событий, когда слева, справа просто терроризируют нашу страну, мы понимаем и даем себе отчет, что именно мы, когда едины, непобедимы.