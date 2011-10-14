Матч звёзд в Минске: на одно поле вышли Егор Титов, Юрий Ковтун, Дмитрий Аленичев и Николай Трубач

Это как раз та игра, где победа — не главное. Матч звёзд носит скорее дружеский характер. Сегодня участники обеих команд сменили сценические костюмы на спортивную форму.

Для любителей футбола это настоящий праздник. В составах обеих команд исключительно «звёзды» — это легендарные футболисты, известные артисты эстрады, театра и кино. Большинство из игроков принимает участие в подобном матче не в первый раз. Но волнение перед игрой не меньше чем перед выходом на сцену.

Николай Трубач, певец:

Прежде всего, мы будем стараться показать красивую игру, красивый футбол, чтобы его интересно было смотреть. Конечно, нужны будут какие-то действия, голы, борьба.

Этого спортивного поединка, а скорее шоу, ждали дольше, чем думали. Матч планировали провести 20 августа на стадионе «Динамо», но тогда по причине неважного самочувствия нескольких игроков российской команды матч перенесли на 9 сентября. В этот день игра также не состоялась из-за трагической гибели а авиакатастрофе хоккейной команды Ярославского «Локомотива». Однако, жизнь продолжается и на сей раз футбол состоялся. Без комментариев, причём профессиональных тоже не обошлось.

Виктор Гусев, спортивный комментатор:

Эта команда состоит не только из певцов, здесь привлечены лучшие футболисты. Скажите, где сейчас ещё можно увидеть, чтобы на поле вместе вышли Егор Титов, Юрий Ковтун, Дмитрий Аленичев — единственный российский футболист, который выигрывал Лигу чемпионов.

Формат матча звёзд получился нестандартным. Таймы длятся 20 минут, а в перерывах публику развлекают сами игроки. В чём они больше профессионалы — в футболе или искусстве, судить всё сложнее. Команда наших артистов каждый год участвует в чемпионатах мира и Европы, которые организуют для игроков «звёздного» жанра.

Альберт Скороход, художественный руководитель шоу:

Второй чемпионат мира, на котором была наша команда, — из 12 стран мы заняли почётное 6-ое место. И была сенсация: на чемпионате мира мы обыграли родоначальников футбола, сборную Англии, которая просится к нам сегодня сыграть такой же товарищеский матч с командой английских артистов.

В планах белорусской сборной встретиться с итальянской командой во главе с Эросом Рамазотти, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».