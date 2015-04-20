Мать близняшек загрузила фото после родов в Instagram, и ее профиль удалили за «наготу и жестокость»

Новости Великобритании. Мать двоих детей, которая размещала фотографии своих послеродовых растяжек в Instagram, чтобы вдохновить других, пришла в ужас после того, как их удалили за нарушение принципов этики сайта. Об этом пишет Daily Mail. 20-летняя Ханна Мур из Броксберна (Западный Лотиан) загрузила снимки с целью повысить уверенность в себе и сказать своим подписчикам: «Никого нельзя оценивать по его размерам, потому что каждый и так прекрасен». Но спустя всего две минуты, как утверждает мать близнецов, ее учетную запись удалили, потому что изображения содержали неуместную «наготу и жестокость».

Ханна говорит, что блокирование аккаунта натолкнуло ее на мысль, что ее тело «очевидно, жирное, уродливое и мерзкое, и вызывает отвращение у людей». Ханна Мур: Через две минуты как фото было загружено, а мой аккаунт закрыли, у меня просто отвисла челюсть и на глазах выступили слезы. Не знаю почему, но я вдруг решила выложить фотографию моего живота в Instagram, ведь у меня были близнецы. Я написала под фото, насколько я в себе уверена, какими сложными были отношения, и как трудно найти одежду, которая мне нравится. Я хочу, чтобы и другие женщины, худые и крупные, любили себя и свой размер, потому что все мы прекрасны. Instagram должен быть более внимательным к тому, чьи аккаунты удаляет, и прежде просматривать их.

Ханна страдала от растяжек после рождения девочек-близняшек Лили и Грейс от жениха. Она разместила фотографии в среду, и ее профиль немедленно отключили. Ханна Мур: Никто не мог получить доступ к моему Instagram и никто не мог найти его. Поэтому, очевидно, что кто-то сообщил об изображении с наготой. Это была всего лишь фотография моего живота. Он просто уничтожил мою уверенность. Я только сказала, что никого нельзя осуждать за размер. Я чувствовала себя очень уверенной, отправляя фото моего живота после родов, живота, в котором я вынашивала девочек-близнецов на протяжении шести месяцев.

Правила сообщества Instagram гласят: «Мы знаем, что бывают случаи, когда люди хотят поделиться обнаженными образами художественного или творческого направления, но по разным причинам мы не допускаем наготу в Instagram». Но Ханна считает, что она не нарушила принципов, несмотря на то, что ее профиль заблокировали.