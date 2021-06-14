Массивные колье и цепи, текстильные резинки. Какие ещё аксессуары актуальны летом-2021?

Все или ничего. Это лето как клавиши пианино играет на контрастах. Крупные украшения или минимализм – кредо фэшн-леди. Модный кейс открывает жатый металл. Ярче него сейчас только звезды. Определиться с цветом просто. Если вы загораете легко и красиво, значит подтон вашей кожи теплый, и ваш выбор – золото. Если наоборот, серебро.

Надежда Швец, стилист:

Все, что касается ботаники, флоры и фауны, жемчуг остается с нами. Как барочный, так и классический. В этом сезоне очень популярны кристаллы. Асимметрия остается с нами, можно носить либо моносерьгу, тогда второе ухо остается пустым, либо надевать одну крупную сережку, а вторую – минималистичную. Серьги-шандельеры, вы можете их легко смешивать со спортивным стилем.

Акценты на лебединой шее расставят хиповые массивные колье и цепи. Молния сезона – многослойность. Чем больше, тем лучше. Подвязки с кулонами, ракушками, буквами напоминают воротник. Чтобы не утонуть в модном омуте, выбирайте комплект на одной застежке, иначе рискуете запутать цепочки или попросту потерять их. Надежда Швец:

Если мы говорим о браслетах, сейчас очень модно носить их поверх одежды, опять же сохраняется принцип масштабности. Крупный браслет будет смотреться выигрышнее, при этом он сделает ваше запястье более изящным. В моду вошли пояса. Они могут быть декорированы жемчугом или другими альтернативными материалами. Это могут цепи с мини-сумочками, что выглядит остро, модно.

Крабики из 1990-х и шелковые банты в волосах. Для Рапунцель дизайнеры приготовили немало «изюма». Повязки в стиле бохо-шик спасут в жару и дополнят летний вайб. Платки можно повязывать вместо резинок и на сумку. Одним словом, порхать навстречу солнцу.

Надежда Швец:

Тренд, который в этом году с нами – ugly scrunchies – это текстильные резинки. Мы их знаем из сериала «Секс в большом городе». Сара Джессика Паркер, которая играла Кэрри Брэдшоу, отозвалась о них, как об уродливых резинках, но если в начале 2000-х они действительно были уродливыми, то теперь это тренд, который пришел к нам из 1980-х, смело надевайте, выглядит здорово. Просто в современной обработке.