Марк Захаров, знаменитый режиссер и худрук московского театра «Ленком», сегодня отметил юбилей

35 лет — талантливый начальник и семьдесят пять — хороший человек.

Только сам мастер заставил своих друзей и поклонников забыть о празднике и о точном возрасте именинника. Волевое решение настоящего режиссера — отменить празднования и гуляния — все-таки не избавило Марка Анатольевича от многочисленных поздравлений. Потому как его обожает все русскоговорящее население планеты.

Музыкальный спектакль «Юнона и Авось», фильмы «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви» и «Обыкновеное чудо». Это все — Захаров. Точнее — это далеко не все. Полвека назад он писал рассказы и играл в миниатюрах. В 1967-м дебютировал как театральный.

С 75-летием народного артиста СССР Марка Захарова поздравил Президент Беларуси. «Спектакли и фильмы с участием Марка Захарова, исполненные сильных чувств и доброго юмора, вошли в золотой фонд русской культуры», - отмечается в поздравлении.



