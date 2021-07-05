Марина Масташова: прорабатывается вопрос, чтобы посещение наиболее значимых достопримечательностей включить в учебные программы

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Марина Вениаминовна, вы сказали, что какие-то программы разрабатываются. Алексей [Алексей Авдонин – прим. ред.] говорил, что надо создавать семейные путевки, чтобы можно было ездить по Беларуси. Возможно, паспорта туриста, как они называются. Возможно, государство действительно должно вкладывать в это деньги или давать льготы. Что-нибудь такое будет у нас?

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Марина Масташова, консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Безусловно. Некоторые из здесь присутствующих еще с советского времени помнят, когда регулярно во время учебы ездили на экскурсии по Беларуси. В настоящее время прорабатывается вопрос о том, чтобы экскурсии и посещение наиболее значимых достопримечательностей включить в учебные программы.

Алена Сырова, СТВ:

Но мы и так ездили в школе в Хатынь, Брестскую крепость.

Марина Масташова:

Да, вы девушка молодая, вы ездили тогда, когда родители это оплачивали. Сейчас, чтобы охватить максимальное количество учащихся, предполагается, что в учебный год 2021-2022 в качестве тестирования для старшеклассников введут такую обязательную программу, а потом уже для всех учащихся. Таким образом, мы вернемся к тому, что было когда-то.

Кирилл Казаков:

В старших классах мы ездили на Курган Славы, в Хатынь, Брестскую крепость.

Марина Масташова:

Сейчас география маршрутов расширяется. Можно сказать, что патриотизм рождается в детстве, с познания своей страны, своей истории, достопримечательностей. Даже сегодня было сказано, что от знаковых, глобальных проектов, экскурсий, которые на слуху, мы потихонечку уходим вглубь, появляются уникальные интерактивные экскурсии. Например, недалеко от того же Мира Новогрудок. Библиотека разработала интерактивную экскурсию «Межвоенный Новогрудок», можно попасть в ту эпоху.

Алена Сырова:

В Новогрудок приезжаешь – что сразу хочешь посмотреть?

Кирилл Казаков:

Замок.

Марина Масташова:

Безусловно. Это не значит, что на этой небольшой территории обойдут и этот замок экскурсоводы. Сейчас стали появляться экскурсии в небольшие и неизвестные ранее туристические, экскурсионные объекты, места, что очень правильно. Получается, ребенок или местный житель думает, что история, красота, достопримечательности, все яркое – где-то там.

Кирилл Казаков:

Например, растущие кресты в Турове, о которых мало кто знает.