Маоисты заблокировали центр Катманду (Непал)

Они перекрыли подъезды к важнейшим административным зданиям столицы. В стране четвертый день всеобщей забастовки. Оппозиция требует отставки правительства. Кабинет министров ведет переговоры с протестующими. Манифестации создали проблемы для туристов из-за нарушения дорожного и авиасообщения. По заявлению властей, иностранным гостям обеспечено сопровождение до аэропорта. Накануне страну покинули более двухсот индийцев. На очереди группа туристов из России и Украины.