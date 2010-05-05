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Маоисты заблокировали центр Катманду (Непал)

05 мая 2010 12:25
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Они перекрыли подъезды к важнейшим административным зданиям столицы. В стране четвертый день всеобщей забастовки. Оппозиция требует отставки правительства. Кабинет министров ведет переговоры с протестующими. Манифестации создали проблемы для туристов из-за нарушения дорожного и авиасообщения. По заявлению властей, иностранным гостям обеспечено сопровождение до аэропорта. Накануне страну покинули более двухсот индийцев. На очереди группа туристов из России и Украины.
# общество # происшествия

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