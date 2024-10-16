Мама 5 детей поделилась, как государство помогло во время строительства дома мечты
24 жительницы Минщины удостоены ордена Матери. Соответствующий указ о вручении госнаграды подписал глава государства. В программе «Центральный регион» на СТВ познакомимся с мамами, которые успешно ведут семейный быт, работают и не забывают следить за собой, остаются женственными и сильными леди внутри.
24 километра от Минска – и мы попадаем в агрогородок Масловичи. Здесь с комфортом и в собственных метрах обустроилась семья Михаленко. Просторный дом, большой огород и 10 соток земли подсобного хозяйства, как домочадцы и мечтали. Состав семейства немаленький – супруги Людмила и Михаил и пятеро детей. Из них двое старших приезжают домой только на выходные – они работают и учатся в других городах, поэтому в будние дни в доме становится немного тише.
Свой участок супруги получили как специалисты сельской местности, взяли кредит на строительство жилья и начали возводить дом своей мечты. Большой, где места хватит каждому.
Юлия Минич, корреспондент:
Насколько важна была социальная поддержка государства в тот момент, когда вы хотели расширяться, получить свое жилье?
Людмила Михаленко:
Конечно, она была важна и необходима. Собственными силами нереально построить и обустроить дом.
Юлия Минич:
Как выглядит дом вашей мечты?
Людмила Михаленко:
В моем доме мечты должны быть дети, радость, улыбки, чтобы они росли и радовали нас и окружающих. А все блага – надо работать для этого, трудиться, чтобы создавать эти блага для их роста и развития. А так самое главное, чтобы все улыбались и были довольны, почаще домой приезжали, когда вырастут.
Мамы XXI века ведут домашнее хозяйство и успешно совмещают его с работой. И Людмила Михаленко – яркий пример этому. Несмотря на то, что у нее пятеро детей, женщина успевает работать в отделении почтовой связи.
Людмила Михаленко:
Пришла работать, чтобы самореализоваться. Рабочий коллектив у нас не очень большой: начальник отделения, я (специалист почтовой деятельности) и четыре почтальона. Работа с населением всегда требует контакта с населением и отдачи для населения. Внимание оказать, где-то с кем-то поговорить – это тоже время. Предложить наши услуги «Белпочты», что-то новое им рассказать, то, о чем они не знают.
Подробности в видео.