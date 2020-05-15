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«13 деток родились и они все здоровы». Что происходит в 6-ой больнице, где принимают рожениц с коронавирусом

15 мая 2020 14:31
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Игорь Позняк, ведущий СТВ:
Вы стали эталонной клиникой во всей этой истории. Что у вас сейчас происходит?

Игорь Юркевич, главный врач 6-ой городской клинической больницы г. Минска:
В части оказания специализированной помощи – клиника оказывает помощь травматологическую по-прежнему, в том числе для пациентов с коронавирусной инфекцией. Они по-прежнему могут иметь переломы, это возрастные пациенты. Клиника оказывает медицинскую помощь роженицам, инфицированным коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день более 30 женщин находятся в клинике. И что отрадно, на сегодняшний день 13 деток родились в этот период в клинике, и они все здоровы.

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Игорь Позняк:
Это тоже такой волнительный момент был.

«13 деток родились и они все здоровы». Что происходит в 6-ой больнице, где принимают рожениц с коронавирусом-1

Игорь Юркевич:
Это огромное чувство ответственности. Для нас было важно убедиться.

Игорь Позняк:
То есть убедились, что вертикальный путь не действует передачи.

Игорь Юркевич:
Абсолютно верно.

# Коронавирус # общество # Игорь Юркевич # Игорь Позняк

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