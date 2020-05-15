«13 деток родились и они все здоровы». Что происходит в 6-ой больнице, где принимают рожениц с коронавирусом

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Игорь Позняк, ведущий СТВ:

Вы стали эталонной клиникой во всей этой истории. Что у вас сейчас происходит?

Игорь Юркевич, главный врач 6-ой городской клинической больницы г. Минска:

В части оказания специализированной помощи – клиника оказывает помощь травматологическую по-прежнему, в том числе для пациентов с коронавирусной инфекцией. Они по-прежнему могут иметь переломы, это возрастные пациенты. Клиника оказывает медицинскую помощь роженицам, инфицированным коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день более 30 женщин находятся в клинике. И что отрадно, на сегодняшний день 13 деток родились в этот период в клинике, и они все здоровы.

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Милиция: «Поступают сообщения от граждан, что их сосед нарушает режим самоизоляции. Просим помогать нам в обеспечении этого контроля»

Игорь Позняк:

Это тоже такой волнительный момент был.