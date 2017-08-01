Майкл Моргулис: «Расстреливайте меня вот тут, я ничего не дам – ни одного шприца, ни одной банки консервов»

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов и политолог в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Как Вы думаете, вот эта точка невозврата из пролитой крови, братской крови, для всех – она вот пройдена? И мы уже десятилетиями не вернёмся к ситуации, которая была до этих вот чёртовых дней просто.

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов, политолог:

Да, действительно, чёртовы дни, Вы правильно говорите. Дело в том, что это было большое искушение для двух народов. И, конечно, виноват не народ, виноваты те, кто руководит, в этом отношении, народом. Развязана была пропаганда с двух сторон, которая, как бы, настраивала эти две стороны.

А я сейчас в Донецк еду для чего?

Потому что там в плену сидят ряд украинских солдат, не хочу называть цифру, есть больные, я хочу их забрать. Я договорился, вроде бы, с руководством этой республики…

А я, как раз, предполагал, думал: оттого, что Вы очень много бываете и в Донецке, и в Луганске, в Киеве – Вас не очень рады видеть.

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов, политолог:

Да нет. Они как-то понимают, что я без каких-то выгод, без каких-то настроенностей политических. Мне одинаково жалко и тех, и других. Меня там, в Украине… Когда-то пьяный солдат говорит: «А что ты мне скажешь, Седой?..», – они меня Седой называют, – «Если я тебя посажу в расстрельную яму?» Потому что я не говорю, что я – дипломат. Я просто говорю: «Вот, я еду к детям».

И не отдаю гуманитарную помощь, никаких взяток, ничего.

Говорю: «Расстреливайте меня вот тут, я ничего не дам – ни одного шприца не отдам, ни одной банки консервов». «А что ты мне скажешь вот?» «Веришь ты мне или нет, я скажу, что я люблю тебя». «Врёшь!», – и ещё слово нехорошее. Я говорю: «Да нет. Меня вот жизни одна персона научила меня любить детей, любить людей. Вот я еду вашим детям помогать, я их люблю. И я тебя должен любить, и люблю, какой бы ты ни был». «А чего ты меня любишь?» Говорю: «Потому что ты – творение Божье. Ты – не просто солдат».