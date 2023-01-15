Люди жалуются – закон меняется. О принципах своей деятельности рассказала сенатор Татьяна Рунец

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Человек – самая главная ценность в социально-ориентированном государстве, которым является Беларусь. 11 января члены Совета Республики провели единый день приема граждан в Минске, в ходе которого посетили все районы столицы. Сенаторы встретились с жителями, выслушали их просьбы, предложения и жалобы, по возможности, окажут содействие в разрешении волнующих вопросов. О том, как прошел единый день приема граждан, мы поговорим с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяной Рунец. О едином дне приема граждан Никита Рачиловский:

Вы проводили личный прием граждан в администрации Партизанского района города Минска. Как все прошло и какие вопросы наиболее часто волнуют граждан?

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Да, я проводила прием в администрации Партизанского района города Минска. Граждане приходили с разными вопросами. Этот прием был немножко особенным, потому что вопросы поднимались очень интересные. Не только ЖКХ, как принято у нас, но и вопросы начисления чеков «Жилье», их использование, использование семейного капитала, использование средств физическими лицами на покупку токенов – такая тема, которая требует, наверное, нашего вмешательства, внесения изменений в законодательство, поэтому прием этим и отличался. В принципе, прием прошел в рабочем режиме. Мы были готовы к этим вопросам. Всегда на прием я приглашаю работников государственных органов, которые могут пояснить, где-то сразу решить вопрос в ходе приема, а где-то мы, конечно, ставим задачи, и вопрос начинает решаться. Это делаем мы для того, чтобы ускорить решение вопроса. Почему самые частые вопросы связаны с ЖКХ? Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, почему большое количество граждан обращается именно с вопросами в сфере ЖКХ?

Татьяна Рунец:

Да, Никита, вы правы. Хоть у меня было мало обращений по ЖКХ, но по Минску в целом статистика говорит, что именно эти вопросы волнуют горожан. Согласитесь, мы все живем и хотим жить в комфорте. Мы хотим, чтобы у нас был свет, чтобы у нас было тепло в квартире, горячая вода всегда, чтобы мы выходили из квартиры и попадали на благоустроенные дорожки, видели благоустроенные детские площадки. Конечно, этих вопросов больше всего, потому что люди с этим сталкиваются каждый день. Но именно вопросы ЖКХ позволяют сделать вывод, как работают местные органы власти. Если этих вопросов много, то, конечно, людей где-то не слышат, где-то недопонимают, где-то, возможно, не хотят решать. Задача всегда ставится местным органам власти: слышать людей, работать с людьми и по возможности решать все проблемные моменты ЖКХ. Как жалобы граждан помогают усовершенствовать законодательство? Никита Рачиловский:

Можно ли сказать, что если граждане приходят на прием к сенатору, то это одна из самых последних инстанций, где им могут помочь? Татьяна Рунец:

Могу сказать, что граждане приходят к нам с разными вопросами. Отдельные люди приносят целые стопки документов и очень огромную переписку, которая длится иногда даже с 1990-х годов. В каждом вопросе надо разбираться. Я не могу сказать, что это последняя инстанция, что мы обязательно решим тот или иной вопрос. Есть разные случаи. Есть случаи, когда где-то что-то недосмотрели, где-то что-то упустили. Когда начинаешь досконально разбираться, то видишь, что решение проблемы лежало на поверхности. Но есть очень сложные случаи. И они являются нам звоночком, чтобы вносить изменения в законодательство, особенно, если таких обращений много. Поэтому мы берем на заметку такие обращения и потом уже начинаем работать над изменением законодательной базы.

Никита Рачиловский:

Насколько сильно личные приемы граждан позволяют усовершенствовать законодательство? Татьяна Рунец:

Позволяют. Сказать, что полностью меняется законодательство на основе обращений, я так не могу, но отдельные моменты… Это не только законы, иногда по нашим предложениям вносятся изменения в указы Президента, в постановления Совета министров, в какие-то нормативные документы. Например, на этом приеме пришел гражданин по поводу установки газового оборудования в двухэтажном жилом доме. Изменились строительные нормы в 2019 году. До этого можно было установить, а после – нельзя. И мы будем разбираться, на следующей неделе мы уже будем проводить совещание с соответствующими государственными органами о возможном изменении строительных норм. Как утверждает заявитель, в этих строительных нормах, которые вышли в 2019 году, не учтены особенности двухэтажных домов. А ведь в Минске есть такие жилые дома. И это тоже проблемный момент для граждан. Поэтому, конечно, то, что мы можем взять, мы всегда берем из обращений граждан, чтобы законодательство усовершенствовать. Никита Рачиловский:

Какие проблемные вопросы ваша комиссия взяла на особый контроль?

Татьяна Рунец:

Хочу сказать, что все вопросы, с которыми к нам обращаются люди, мы берем на контроль. Я считаю, что особый контроль – это длительный контроль. Ведь есть вопросы, которые не решишь быстро. Есть вопросы, которые надо решать очень долго. Например, можно отметить это обращение, которое было у меня в Партизанском районе, когда физические лица внесли свои деньги в покупку токенов. Они купили токены, получали определенное время доход, а с июля фирма ликвидирована, и граждане оказались у разбитого корыта. Конечно, сейчас нам надо думать, как законодательно защитить граждан, которые вкладывают свои деньги в цифровые финансовые активы. Этот вопрос будет у нас на длительном контроле. Но в то же время я могу сказать, что и другие вопросы мы всегда берем на контроль. До полного разрешения все вопросы у нас отслеживаются. Никита Рачиловский:

С какими вопросами в целом обращаются в вашу комиссию вне личных приемов граждан? Татьяна Рунец:

Комиссия у нас по экономике, бюджету и финансам, поэтому спектр обращения к нам немножко отличается от спектра других комиссий. Хочу отметить, что больше всего к нам обращаются по вопросам страхования, банковских вкладов, защиты прав потребителей, с принятием постановления МАРТа о регулировании цен очень часто обращаются граждане по регулированию цен, по платежным системам, платежным услугам, по банковскому законодательству. Бывают обращения, когда люди пользуются услугой быстрых денег, подписывают договор, не смотрят на то, что написано мелким шрифтом, а потом им приходится очень много платить. Они обращаются к нам: помогите решить этот вопрос. Конечно, вы же понимаете, что если договор подписан человеком, то здесь никто не может помочь. Но тем не менее эти обращения нам помогают при регулировании банковского законодательства. Например, при регулировании изменений законодательства Банковского кодекса, закона о платежных системах, платежных услугах. Это тоже очень важно. Например, к нам одна гражданка обращалась по страхованию. Ее пример был использован, чтобы внести изменения в законодательные акты по страховой деятельности. Сенатор о самых интересных и проблемных вопросах граждан Никита Рачиловский:

Исходя из всех проведенных личных приемов граждан, были ли какие-то особо интересные вопросы? Может, у вас есть какая-нибудь история?

Татьяна Рунец:

Историй много. Ведь за каждым обращением стоит человек, его жизнь. Я могу рассказать, что мне больше всего запомнилось и вызывает чувство удовлетворения. На приеме в Гомеле ко мне обратилась скромная молодая женщина. Она многодетная мама. Оказалось, у нее двое деток с инвалидностью. Они впятером жили в однокомнатной квартире. Но пришла она ко мне на прием не с квартирным вопросом, а с вопросом помощи лечения дочери. У нее было очень серьезное онкологическое заболевание. Нужны были лекарства, которые не зарегистрированы в Республике Беларусь. Мы подключили специалистов, Министерство здравоохранения, врачей областной клинической больницы, провели консилиум и помогли с приобретением лекарства девочке. Девочке мы дали второй шанс. И у нее есть шанс на выздоровление. Но в ходе приема выяснилась ситуация, что эта семья с детьми-инвалидами имеет право на социальное жилье. Буквально в течение месяца при нашем вмешательстве им выделили социальное жилье. Мама очень благодарна. Мы тоже испытываем удовлетворение, потому что мы помогли этому ребенку и этой семье. Никита Рачиловский:

В принципе, этот вопрос мог быть решен на уровне местных властей.

Татьяна Рунец:

Наверное, с жильем – да, мог быть решен, если бы местные органы власти немного бы проявили доброту и участие, потому что зачастую людям не все разъясняют, не все рассказывают: какие есть варианты выделения той или иной квартиры. А ведь с людьми надо поговорить, объяснить им. Очень многие проблемы решались бы на месте. Что касается консилиума по врачам, то на местном уровне, возможно, и не решили бы этот вопрос, потому что мы подключали республиканских специалистов. Почему Молодежный парламент принимает участие в едином дне приема граждан? Никита Рачиловский:

На личном приеме граждан присутствовал член Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь. На ваш взгляд, почему молодым парламентариям важно принимать участие в личном приеме граждан? Татьяна Рунец:

Молодежь – наше будущее. Я думаю, то, что молодые люди присутствуют, – это для них большой опыт. Согласитесь, сегодня-завтра они займут наше место, чье-то другое, им строить нашу страну. Я считаю, что это правильно.