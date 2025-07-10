Люди приехали за творчеством – блогер Влад Кобяков рассказал, почему любит «Славянский базар»

Влад Кобяков, блогер, певец:

Я обожаю Витебск в принципе и обожаю Витебск во время «Славянского базара» в десять раз больше, потому что это атмосфера. Я ехал сейчас сюда и стоял в пробке. Но эта пробка приятная, потому что чувствуется, что все люди приехали сюда специально на концерты, за творчеством. Они все с невероятной энергией. Поэтому Витебск обожаю в славянские дни. Я надеюсь, что практически в первый день фестиваля мы сможем удивить молодежь, зарядить невероятной энергией. Именно молодежь будет этот фестиваль на протяжении недели двигать только вперед, только вверх. Фестиваль вырастил ту самую молодежь за свое время, которая теперь должна обновлять, осовременивать фестиваль. Поэтому, я уверен, что благодаря таким мероприятиям, как сегодня, фестиваль будет становиться еще моложе, несмотря на свой возраст, и еще круче. Так что обожаю Витебск и обожаю «Славянский базар».

Вероника Макаревич:

То есть, я правильно поняла, «Славянский базар» в тренде у молодежи?

Влад Кобяков:

«Славянский базар» на сто процентов в тренде. Потому что мы видим название сегодняшнего концерта – «Звезды ТикТока» на «Славянском базаре».