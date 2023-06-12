В Беларуси начался приём в первые классы. Что рассказала директор школы?

Новости Беларуси. Прием детей в первые классы начался 12 июня в Беларуси. По традиции большинство мам и пап стараются прийти именно в первые дни, чтобы записать ребенка в школу или гимназию поближе к дому. До 15 августа будут принимать документы семей, которые территориально закреплены за учебным заведением. После при наличии свободных мест зачислят всех желающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алла Насевич, директор средней школы № 10 Минска: Контрольные цифры набора у нас – 52 ученика первого класса мы планируем принять в этом учебном году. Сегодня первый день. Обстановка абсолютно спокойная. По графику принимаем сегодня с 15 до 20 часов документы. С утра уже приходят родители. Мы предполагали, что такое будет возможно, поэтому у нас с 11 часов есть дежурный учитель, который дает необходимые консультации, комментарии, советы родителям, отвечает на вопросы, если такие возникают.

А это уже молодой и быстрорастущий микрорайон Новая Боровая. С каждым годом население прирастает, много молодых семей и детей. Здесь пока работает одно учебное заведение. И хотя план набора – 150 учащихся, в администрации заверяют: по максимуму примут поступившие заявления. Так, в 2022 году набрали 12 стартовых классов. И пока одни родители создают ажиотаж, другие просто готовят пакет документов.

– Нет, не стояла в выходные. Я считаю, что это просто надуманное что-то. Люди сами себе внушают. Я приду попозже, когда здесь очереди не будет.

– А не боитесь, что не попадете?

– Нет, не боюсь.

Напомним, в первый класс принимают ребенка, которому исполнилось шесть лет. По желанию одного из законных представителей рассматривается и более поздний возраст. Также по заявлению родителя и при наличии решения педсовета стать первоклассником может пятилетка.