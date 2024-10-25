Лукашенко поздравил сотрудников Службы безопасности Президента Беларуси с 30-летием ведомства

Глава государства поздравил сотрудников и ветеранов Службы безопасности Президента Беларуси с 30-летием со дня образования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все эти годы, обеспечивая защиту высших должностных лиц государства, сопровождая подготовку и проведение массовых мероприятий, официальных визитов представительных зарубежных делегаций, вы всегда демонстрировали безупречную слаженность в работе и верность присяге, были образцом чести и мужества. Благодарю вас за исключительный профессионализм и способность оперативно выполнять задачи любой сложности, руководствуясь принципами истинной преданности долгу, Отечеству и белорусскому народу.