Прямой эфир

Лукашенко поздравил сотрудников Службы безопасности Президента Беларуси с 30-летием ведомства

25 октября 2024 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава государства поздравил сотрудников и ветеранов Службы безопасности Президента Беларуси с 30-летием со дня образования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко поздравил сотрудников Службы безопасности Президента Беларуси с 30-летием ведомства-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все эти годы, обеспечивая защиту высших должностных лиц государства, сопровождая подготовку и проведение массовых мероприятий, официальных визитов представительных зарубежных делегаций, вы всегда демонстрировали безупречную слаженность в работе и верность присяге, были образцом чести и мужества. Благодарю вас за исключительный профессионализм и способность оперативно выполнять задачи любой сложности, руководствуясь принципами истинной преданности долгу, Отечеству и белорусскому народу.

Лукашенко поздравил сотрудников Службы безопасности Президента Беларуси с 30-летием ведомства-4

Александр Лукашенко выразил уверенность в готовности сотрудников и впредь с достоинством и честью выполнять возложенные на них обязанности, своевременно и эффективно отвечать на вызовы времени во имя мира и процветания родной Беларуси. Глава государства пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия сотрудникам и ветеранам службы безопасности, а также их близким.

# Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
У пары китайских мунтжаков родилась девочка – родители впервые разрешили ей выйти на улицу
25 октября 2024 08:07

У пары китайских мунтжаков родилась девочка – родители впервые разрешили ей выйти на улицу

В Беларуси стартовала республиканская акция «Белая Русь» – родная кровь»
25 октября 2024 08:05

В Беларуси стартовала республиканская акция «Белая Русь» – родная кровь»

В Гомеле идёт ремонт самого длинного пешеходного моста в Беларуси
25 октября 2024 07:40

В Гомеле идёт ремонт самого длинного пешеходного моста в Беларуси