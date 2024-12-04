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Лукашенко подписал Закон «О присоединении Беларуси к Уставу Международной организации гражданской обороны»

04 декабря 2024 16:54
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Александр Лукашенко подписал Закон «О присоединении Беларуси к Уставу Международной организации гражданской обороны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал Закон «О присоединении Беларуси к Уставу Международной организации гражданской обороны»-2

Это позволит нам развивать сотрудничество со спасательными ведомствами стран Азии, Африки и Ближнего Востока, в том числе в части экспорта пожарной аварийно-спасательной техники, оборудования и специальной защитной одежды.

К тому же всегда нужно думать о высоком уровне защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. А в случае необходимости помогать странам, уже входящим в Международную организацию гражданской обороны.

# Международное сотрудничество # МЧС Беларуси # Александр Лукашенко

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