Лукашенко подписал Закон «О присоединении Беларуси к Уставу Международной организации гражданской обороны»

Это позволит нам развивать сотрудничество со спасательными ведомствами стран Азии, Африки и Ближнего Востока, в том числе в части экспорта пожарной аварийно-спасательной техники, оборудования и специальной защитной одежды.

К тому же всегда нужно думать о высоком уровне защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. А в случае необходимости помогать странам, уже входящим в Международную организацию гражданской обороны.