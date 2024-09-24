Лукашенко отправился на военный полигон в Брестской области

Глава государства работает в Брестской области, на Обуз-Лесновском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главнокомандующему доложат о перспективах развития беспилотной авиации с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Как отметил Александр Лукашенко, сегодняшняя война – это война беспилотников.
БПЛА уже гоняются за солдатами. Подсчитано, что обмундировать бойца в пять раз дороже, чем использовать беспилотник. Госкомвоенпром представит Александру Лукашенко свои разработки. Это более 30 изделий, изготовленных предприятиями системы Госкомвоенпрома и организациями оборонного сектора экономики страны. В центре внимания средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники. Александр Лукашенко оценит технику в действии, будут продемонстрированы эпизоды боевого применения военной техники. Президент заранее предупредил, никакой показухи быть не должно.