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Лукашенко отправился на военный полигон в Брестской области

24 сентября 2024 07:47
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Глава государства работает в Брестской области, на Обуз-Лесновском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главнокомандующему доложат о перспективах развития беспилотной авиации с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Как отметил Александр Лукашенко, сегодняшняя война – это война беспилотников.

Лукашенко отправился на военный полигон в Брестской области-2

БПЛА уже гоняются за солдатами. Подсчитано, что обмундировать бойца в пять раз дороже, чем использовать беспилотник. Госкомвоенпром представит Александру Лукашенко свои разработки. Это более 30 изделий, изготовленных предприятиями системы Госкомвоенпрома и организациями оборонного сектора экономики страны. В центре внимания средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники. Александр Лукашенко оценит технику в действии, будут продемонстрированы эпизоды боевого применения военной техники. Президент заранее предупредил, никакой показухи быть не должно.

# Рабочая поездка Президента

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