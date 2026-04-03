Александру Лукашенко подарили скальпель с историей

Возможности столичной медицины – на всю страну. Такую задачу поставил Александр Лукашенко, открывая новую городскую поликлинику в Минске. Речь уже не о точечном проекте, а о выстраивании системы. Новая поликлиника стала поводом поговорить о будущем всего здравоохранения: от технологий и доступности до принципов, на которых она должна работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: надо сохранить деревню – без нее мы ничто. Подробности здесь.

– У нас есть кабинеты «За жизнь», где работают психологи, работают с этими семейными парами, с женщинами. Она может прийти одна.

– Но они хоть слышат этих психологов?

– Они слышат. Есть те, которые слышат. Например, у нас по Минску за прошлый год эффективность сохранения беременности – 35 % от тех, кто обратился в государственные учреждения. Мы говорим про государственные учреждения. Из первых уст или уст Первого сегодня, да и не только, прозвучало два важных постулата. Не обижать людей в регионах и делать все для женщин. Дискуссионный вопрос о вакцинации девочек-подростков против вируса папиллома человека закрыт.

– Для женщин надо сделать все.

– Потому что это очень важная тема. В тех странах, где это уже больше 20 лет, у них нет рака шейки матки. У них есть только привозные случаи. И мы очень надеемся, что мы станем такой же страной.

– Но это у них. Мы опыта такого еще не имеем.

– Это та же самая вакцинация. Мы же только начали с прошлого года.

– Вы уверены, что это благодаря вакцинации?

– Конечно. А у них ничего другого нет, кроме вакцинации.

– У нас, Александр Григорьевич, это делали, но на платной основе. Это был укол один, прививка. 600 рублей стоила, она дорогостоящая была. А сейчас, благодаря вашим договоренностям с Китаем…

– Для женщин ничего не жалко в этом плане. Среди специалистов есть и гости Беларуси. Этот врач приехал в нашу страну по наставлению своего отца, который сам когда-то влюбился в Беларусь, служа здесь 120-й бригаде в Уручье. А теперь его сын уже будет служить нашей медицине.

– У него папа в 1991 году служил здесь у нас в военной части в 120-й дивизии.

– Может, еще и со мной служит?

– Может быть.

– Я же тоже служил здесь.

– И он сказал, что у нас очень хорошо. Он и брат его учили здесь у нас в Беларуси. Провожая главу государства, Александру Лукашенко вручили скальпель с историей. – Вам благодарны за то, что вы сегодня открыли нашу поликлинику и посетили нас.

– Я заранее вас благодарю, что вы сделаете то, о чем я вас просил. Не забудете. Первое. Оксана тут меня уже немножко поправила, про женщину. Мы сделаем все, при том в ближайшее время. И второе. Не обижайте с регионов людей.