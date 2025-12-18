Прямой эфир

Лукашенко заявил, что иноагентов и экстремистов в политическом поле Беларуси не будет

18 декабря 2025 15:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Лукашенко заявил, что иноагентов и экстремистов в политическом поле Беларуси не будет-0

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту заявил, что в белорусской политике не будет места иноагентам и экстремистам, подчеркнув, что это вопрос справедливости.

«Не будут больше в нашем политическом поле работать иноагенты и экстремисты. Это тоже вопрос справедливости», – сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь сломала миф Запада о том, что наша страна закрыта и изолирована. Он уточнил, что белорусское государство находится в топ-50 самых посещаемых государств гражданами других стран.

Читайте также:

«Безобразное отношение». Лукашенко потребовал устранить недостатки в деревообработке

«Выбирайте!» Лукашенко высказался о маршрутках в Беларуси

Лукашенко призвал активнее включать население в обсуждение изменений в законодательстве

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко предложил национальный вариант решения демографической проблемы
18 декабря 2025 14:50

Лукашенко предложил национальный вариант решения демографической проблемы

Лукашенко призвал активнее включать население в обсуждение изменений в законодательстве
18 декабря 2025 14:42

Лукашенко призвал активнее включать население в обсуждение изменений в законодательстве

Лукашенко призвал женщин рожать как минимум по трое детей
18 декабря 2025 14:29

Лукашенко призвал женщин рожать как минимум по трое детей