Лукашенко заявил, что иноагентов и экстремистов в политическом поле Беларуси не будет

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту заявил, что в белорусской политике не будет места иноагентам и экстремистам, подчеркнув, что это вопрос справедливости.

«Не будут больше в нашем политическом поле работать иноагенты и экстремисты. Это тоже вопрос справедливости», – сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь сломала миф Запада о том, что наша страна закрыта и изолирована. Он уточнил, что белорусское государство находится в топ-50 самых посещаемых государств гражданами других стран.