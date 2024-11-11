Александр Лукашенко направился на Всемирный саммит по борьбе с изменением климата

Александр Лукашенко с рабочим визитом направился в Азербайджан, где белорусский лидер примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирный саммит по борьбе с изменением климата проводится под эгидой Организации Объединенных Наций. Международный форум в этот раз пройдет в Баку. Участие в конференции примут десятки тысяч делегатов, в том числе многие мировые лидеры и главы правительств. Запланировано выступление и нашего Президента. Ожидается, что Александр Лукашенко обозначит национальную позицию Беларуси по вопросам повестки дня, связанным с изменением климата и мерами, которые международное сообщество должно предпринять для решения возникающих в этой сфере вызовов.

Напомним, предыдущий саммит проходил в конце 2023 года в Дубае и собрал участников из более чем 150 стран. Мы в их числе. По итогу выступления белорусскому лидеру зал аплодировал стоя.

На полях климатического саммита, который сегодня официально откроется в Баку, Президент Беларуси проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами. Все подробности расскажем в следующем выпуске новостей. В столице Азербайджана работает съемочная группа СТВ.