Лукашенко: «Нам Гомельскую область надо именем революции вытаскивать из того болота, в котором она оказалась»

Новости Беларуси. На мобилизацию и обеспечение продовольственной безопасности страны ориентирует аграриев и нового главу сельхозведомства Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко сегодня, 8 августа, принял одно из самых ожидаемых кадровых решений и назначил Сергея Бартоша министром сельского хозяйства и продовольствия.

В последнее время он работал помощником Президента по Гомельской области – не самой простой с точки зрения развития АПК. Но Александр Лукашенко нового министра настраивает на исправление ситуации, тем более что команда местной вертикали там наконец настроена на результат. Что касается принятия решения о назначении Сергея Бартоша, по мнению главы государства, важно, что он имеет практический опыт руководства сельскохозяйственной организацией и управленческий бэкграунд на разных уровнях вертикали власти. «У вас этот опыт есть». Лукашенко назначил нового главу Минсельхозпрода, им стал Сергей Бартош. Глава государства сразу поставил ряд задач перед новым руководителем. На мини-совещании присутствовал и профильный вице-премьер Леонид Заяц. Прошлую неделю Александр Лукашенко посвятил работе в полях западных регионов страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам Гомельскую область надо именем революции вытаскивать из того болота, в котором она оказалась. Вы это видите лучше меня. Там Иван Иванович Крупко [председатель облисполкома и экс-глава Минсельхозпрода – прим. ред.], который хочет работать, может, понимает в сельском хозяйстве. Ему надо будет помогать, конечно. Ну и в Могилевской области, и Витебской у нас немало проблем. Да и в Минской области – огромная область, очень важно вовремя посеять. И посеять ранние культуры типа рапса, озимого ячменя. Почему – потому что когда заканчивается уборка у нас в Брестской области, на юге Беларуси, мы только втягиваемся в уборку в Витебской области в силу погодных условий. Поэтому выход один – сеять культуры, которые пораньше надо убирать. Ну, где-то хотя бы с середины июля. И таких культур в Витебской области точно должно быть не меньше половины.

В должность министра Сергей Бартош вступает в ответственный период уборочной кампании, которая практически достигла экватора. На 8 августа в Беларуси намолотили более 4 миллионов тонн зерна с учетом рапса.