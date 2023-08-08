Не все цветы безопасны. Какие растения стоит купить для квартиры?

Мария Сабирова, корреспондент:
Домашние растения – универсальный элемент декора. Но не каждый цветок приносит человеку пользу. А с некоторыми «зелеными соседями» заводить дружбу и вовсе не стоит.
Мария Сабирова, корреспондент:
Домашние растения – универсальный элемент декора. Но не каждый цветок приносит человеку пользу. А с некоторыми «зелеными соседями» заводить дружбу и вовсе не стоит.
Евгений Петкевич, флорист-ботаник:
Одни из таких популярных – это драцены, фикусы: эластика, Бенджамина. Они являются очень симпатичными, привлекающими растениями, но из-за того, что у них есть такая особенность при контакте с листом, если его сжимать, отломать какую-то часть растения, он начинает выделять сок.
Этот сок выглядит как молочко бело-желтого оттенка. Если он попадет на кожу, то может вызвать аллергию, которая проявляется зудом, покраснением и рядом других неприятных симптомов.
Евгений Петкевич:
Я бы посоветовал все растения пересаживать в перчатках. Это, во-первых, удобно, руки остаются у вас чистыми, и процент вероятности какой-то аллергии можно будет избежать.
Если у вас есть питомцы, которые любят пробовать зелень на вкус, то для безопасности четвероногого откажитесь от ядовитых цветов. Аллергикам тоже лучше не рисковать, сделать выбор в пользу безобидных комнатных растений.
Евгений Петкевич:
Если говорить про возможность существования их в одной комнате, это будут спатифиллум, хлорофитум, хамедорея. И плющ, кстати, который считается ядовитым, является очень хорошим очистителем воздуха.
А вот герань благотворно влияет на нервную систему человека. Она успокаивает, нормализует сон, а также помогает легче переносить всевозможные стрессы и неврозы. Пеларгония также очищает воздух, нейтрализует вредные вирусы и бактерии, угарные газы, а также излишнюю сырость в помещении. Кстати, наличие детей в доме не повод отказываться от любимых «зеленых друзей».
Татьяна Адамович:
Дома имеются растения, которые считаются немного ядовитыми, опасными для детей. Но ребенку объясняешь, что нельзя трогать листики. Колючий цветок имеется – молочай. Держим его на подоконнике, в более недоступном для ребенка месте и объясняем, что небезопасно трогать. Могут появиться ранки, царапинки. А так, соблюдая технику безопасности, можно использовать и такие растения.
Какой цветок будет украшать дом – решать вам. Но в целях безопасности узнайте как можно больше информации об особенностях растения перед покупкой. И пусть комнатный оазис приносит вам только пользу.