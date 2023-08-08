Не все цветы безопасны. Какие растения стоит купить для квартиры?

Мария Сабирова, корреспондент:

Домашние растения – универсальный элемент декора. Но не каждый цветок приносит человеку пользу. А с некоторыми «зелеными соседями» заводить дружбу и вовсе не стоит.

Евгений Петкевич, флорист-ботаник:

Одни из таких популярных – это драцены, фикусы: эластика, Бенджамина. Они являются очень симпатичными, привлекающими растениями, но из-за того, что у них есть такая особенность при контакте с листом, если его сжимать, отломать какую-то часть растения, он начинает выделять сок. Этот сок выглядит как молочко бело-желтого оттенка. Если он попадет на кожу, то может вызвать аллергию, которая проявляется зудом, покраснением и рядом других неприятных симптомов. Евгений Петкевич:

Я бы посоветовал все растения пересаживать в перчатках. Это, во-первых, удобно, руки остаются у вас чистыми, и процент вероятности какой-то аллергии можно будет избежать.

Если у вас есть питомцы, которые любят пробовать зелень на вкус, то для безопасности четвероногого откажитесь от ядовитых цветов. Аллергикам тоже лучше не рисковать, сделать выбор в пользу безобидных комнатных растений. Евгений Петкевич:

Если говорить про возможность существования их в одной комнате, это будут спатифиллум, хлорофитум, хамедорея. И плющ, кстати, который считается ядовитым, является очень хорошим очистителем воздуха. А вот герань благотворно влияет на нервную систему человека. Она успокаивает, нормализует сон, а также помогает легче переносить всевозможные стрессы и неврозы. Пеларгония также очищает воздух, нейтрализует вредные вирусы и бактерии, угарные газы, а также излишнюю сырость в помещении. Кстати, наличие детей в доме не повод отказываться от любимых «зеленых друзей».