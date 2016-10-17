Лучший подарок ко дню матери: сколько детей родилось 14 октября в Минске

Новости Беларуси. Счастливая дата. В Минске посчитали детей, которые родились в День матери.

В медучреждениях столицы появились на свет 74 ребенка.

17октября счастливых женщин, которые стали мамами 14 октября, чествовали в 1 городской клинической больнице. К слову, мальчиков в этот праздник родилось больше, чем девочек. 43 и 31 соответственно.

Больше всего малышей – 16 мальчиков и 5 девочек – родились в Городском клиническом роддоме № 2.

В 6 клинике в тот день врачи приняли двойню, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду и занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

То, что в городе уже на протяжении многих лет наблюдается естественный прирост населения, говорит о том, что в городе и республике в целом созданы условия, которые позволяют семье сегодня рожать и воспитывать деток.