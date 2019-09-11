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Лучший двор и подъезд выбрали в Минске. Где они находятся?

11 сентября 2019 12:31
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Самые яркие подъезды и дворы выбрали в столице, рассказали в программе «Большой город». Специальная комиссия оценила оригинальность идей, цветочное оформление, санитарное состояние и участие жителей в благоустройстве.

Лучший двор и подъезд выбрали в Минске. Где они находятся?-1

Лучший подъезд столицы расположен на улице Восточной, 30, а лучший двор – на Плеханова, 79.

# Подъезды Минска # общество

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