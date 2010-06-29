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Лучшие выпускники страны побывали в Национальной библиотеке и у монумента Победы

29 июня 2010 12:15
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Республиканский бал выпускников соберет сегодня в Минске лучших юношей и девушек страны.

Во Дворце республики ждут 270 умных и талантливых. 10 молодых специалистов получат благодарность Президента Беларуси за отличные успехи в учебе и активное участие в жизни своего вуза. Бал продлится до полуночи.

Также после полудня их ожидает встреча с главами ведомств и министерств. Однако и днем у молодежи насыщенная программа. Утром региональные делегации побывали в Национальной библиотеке страны. В полдень юноши и девушки возложили цветы к монументу Победы.

# общество # Фотофакт # Выпускной-2012 # Выпускной в Беларуси

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