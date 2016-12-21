Андрей Шорец: вопрос чрезмерной транспортной загрузки в центре Минска планируется решить в 2017 году

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21 декабря мэр столицы Андрей Шорец ответил на вопросы журналистов. Общение длилось около часа. Среди основных затронутых тем – строительство «Газпром центра».

По словам председателя Мингорисполкома, «Газпром» считает этот объект приоритетным и ближайшее время планирует решить вопрос с финансированием. А вот площадку на месте 2-й городской больницы арабский инвестор начнет застраивать в самое ближайшее время. Буквально вчера был подписан соответствующий договор.

Продолжатся в следующем году переговоры по другим стройплощадкам, на которых пока работы не ведутся. Как рассказал мэр, в 2017 году планируют решить вопрос чрезмерной транспортной загрузки в центре города, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

По разным направлениям идем. Изучаем вопросы платы за проезд по кольцевой дороге для грузового автомобильного транспорта, ограничение въезда в центральную часть города с возможностью оплаты. И изучаем мировой опыт, европейский в частности. Подходим к изучению Турина, который, по мнению специалистов, чем-то напоминает по своей уличной дорожной сети Минск. Я думаю, в ближайшие полгода внесем конкретные предложения, для того чтобы решить эту проблему.

В следующем году также начнется реконструкция кинотеатра «Победа». Перед государственными кинотеатрами стоит задача вывести качество услуг на новый уровень, чтобы на равных конкурировать с частными организациями.