Лучшие команды КВН привезли в Минск свои самые яркие номера

К Новому году эфир нашего канала будет по-настоящему праздничным: интересным, красочным и обязательно веселым.

Телезрители СТВ увидят, кому достался кубок чемпионов клуба и кому прямая дорога в высшую Лигу.

В гримерках Дворца Республики, они временно прописались и жили, как в маленьком общежитии. Ходили друг к другу в гости. Иногда с трудом можно было понять, к какой именно команде попал и вообще живет ли здесь дух конкуренции.



Здесь же спали и кушали. Один раз в день, и то не всегда. А между репетициями, выходили на разведку в город. Большинство команд в Минске впервые. Оказалось, у нас много общего, но есть и то, что сразу бросилось в глаза.

КВНщики:

– Выход – написано через «а», и деньги, удивительные деньги. А еще у вас самые красивые девушки!

Так и рождаются шутки. А местные зрители думают: «И откуда они знают названия наших улиц». К слову, ради любви публики и благосклонности жюри – они готовы на все. Команды-участницы чемпионата – кандидаты в высшую лигу. А с кубком чемпионов – туда прямая дорога. К ним и редактура – не по-детски внимательна и серьезна.

Леонид Купридо, редактор кубка чемпионов КВН:

– Все кто сейчас стоят на сцене – это, практически, the best КВНвского движения. Поэтому сегодняшняя игра будет безумно динамичной. Сейчас пойдем, немножечко, команды подсократим под формат, и все станет просто потрясающе, и будет смотреться на одном дыхании.

Ну а нам вдвойне приятно насладиться не только зрелищем, но и тем, что Минск в последнее время стал одной из столиц КВН. Переносить которую, пока никто не собирается.

Александр Масляков, Президент международного союза КВН:

– Насколько я знаю, отношение к тому, что их здесь окружает и отношение к приезжим КВНщикам – все говорит о том, что КВНу здесь хорошо. Поэтому грех с этим хорошим сразу порвать.

Ну а то, что мы увидели за кулисами – телезрители смогут увидеть в новогоднем эфире. И только на телеканале СТВ. Так что осталось проявить находчивость при выборе кнопки.