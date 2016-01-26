Лотерейное проклятие существует? – 8 человек, которые сорвали куш и потеряли все

Новости США. Каждую среду в Америке проводится лотерея «Powerball», миллионы участников которой мечтают выиграть самый большой джекпот за всю историю – 1,5 миллиарда долларов. Безусловно, такая сумма позволит жить долго, счастливо и беззаботно. Но иногда удача может разрушить жизнь, о чем многие и не догадываются, рассказывает Bustle. Хотя вряд ли это помешает кому-то испытать судьбу в очередном розыгрыше! Как говорится, чем больше денег, тем больше проблем. И эта истина красной нитью проходит через каждую душещипательную (а иногда и действительно прискорбную) историю победителей. Чьи-то растраты направо и налево могут довести до банкротства. Кто-то пострадает от жадности друзей и родственников. Кому-то станут угрожать расправой или смертью. Впрочем, всех этих людей объединяет то, что они сожалеют о своем громадном выигрыше...или пожалели бы, если бы остались живы. Джеффри Дампьер

Ужасно представить, на что могут пойти люди ради денег, даже по отношению к своим родственникам. Выиграв 20 миллионов в иллинойской лотерее в 1996 году, Джеффри Дампьер решил изменить жизнь своей семьи к лучшему. Однако у его невестки Виктории были на этот счет более коварные планы. В 2005 году она и ее парень Натаниэль похитили Дампьера и убили, выстрелом в голову. Суд обвинил их в преднамеренном убийстве и приговорил к пожизненному заключению. Уильям Пост

Уильям Пост из Пенсильвании в результате розыгрыша 1988 года стал счастливым обладателем 16-ти миллионов. Однако его жизнь превратилась в ад. Девушка Поста подала на него в суд за то, что он не отдал ей половину выигрыша, как обещал. Ей присудили чуть более пяти миллионов, а ему пришлось выложиться на адвокатов. Впоследствии, брат Уильяма нанял убийцу для Поста и его жены. Хотел представить случившееся как самоубийство. К счастью, план был разоблачен и нечистые на руку люди угодили за решетку. Но, в довершение всего, Поста самого посадили в тюрьму за нападение на агента по взысканию долгов. Билли Боб Харрелл младший

В 1997 Харрелл выиграл 31 миллион в техасской лотерее. Как нередко случается, многие друзья, родственники и знакомые Харрела стали появляться из ниоткуда и просить финансовой помощи. Будучи проповедником-пятидесятником, Харрел щедро одалживал деньги, но назад их не получал. Вскоре от его богатств не осталось и следа, а жена через суд добилась развода. Из-за стресса Харрел покончил жизнь самоубийством. Все это произошло менее чем за 2 года с момента выигрыша джекпота. Абрахам Шекспир

За несколько недель до смерти Абрахам признался матери, что очень сожалеет о своем выигрыше в лотерее. Шекспир, обладатель 30 миллионов в 2006 году, не мог отбиться от претендующих на долю родственников и друзей. Спустя некоторое время он встретил Дорис Мур, которая пообещала Шекспиру защитить его и убедила перевести деньги на ее счет. В 2009 Шекспир бесследно пропал, а три года спустя Мур приговорили к пожизненному заключению за убийство. Дженит Ли

Дженит Ли, эмигрантка из Южной Кореи, на своем примере доказала, что проклятия не избежать, даже безвозмездно раздавая деньги. 1993 стал счастливым годом для Ли. Свой выигрыш она получала по частям, запросив 620 тысяч долларов в год. Ли поселилась с семьей в шикарном районе и раздавала деньги благотворительным организациям и Демократической партии. Как-то раз она даже обедала с Биллом Клинтоном и Элом Гором. Вскоре она продала права на выплату выигрыша. Однако Дженит не учла долги, которых у нее накопилось в размере двух с половиной миллионов. Так, имея всего 700 долларов на счету, Ли оказалась банкротом. Урой Хан

Иногда победители лотерей даже не успевают как следует порадоваться выигрышу. Примерный семьянин Урой Хан из Чикаго в 2012 году заполучил миллион долларов, а на следующий день отправился к праотцам. Судмедэксперты установили, что смерть произошла в результате отравления цианидом. Невестку и отца Хана подозревали в причастности к убийству, однако обвинений им не выдвинули. Дэвид Ли Эдвардс

Дэвид Ли Эдвардс – еще один классический пример расточительства и последующего банкротства. Бывший наркоман и преступник в 2001 году выиграл 27 миллионов долларов. На них счастливчик приобрел особняк за 1,6 миллиона долларов, три скаковые лошади, самолет Learjet, Lamborghini, компанию, занимающуюся оптоволоконными технологиями, и бизнес по прокату лимузинов. Эдвардс с женой не только просадили все деньги, но и опять взялись за наркотики. Несколько раз их арестовывали за хранение героина и марихуаны. Доживать Дэвиду Ли пришлось на складе в окружении человеческих экскрементов. Он скончался в 2013 году в возрасте 58 лет. Джек Уиттейкер