Ливни, порывистый ветер и даже локальные наводнения: как ночью в Беларуси спасатели справлялись с огромным количеством воды?
Новости Беларуси. Сильные ливни накануне обрушились на Беларусь. Больше других досталось жителям Кличева, Минска, Светлогорска и Жлобина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местами выпало до полутора сентябрьской нормы осадков. В результате подтопленными оказались подвалы и цокольные этажи зданий, пострадали люди.
Очень много воды – именно так описывают погоду накануне жители Светлогорска. Метеорологи подсчитали здесь выпало 87 миллиметров осадков. Это не много не мало полторы сентябрьские нормы. На несколько часов ливень превратил улицы города в полноводные реки.
Для городской ливневой канализации справиться с таким потоком оказалось не под силу и вода нашла выход: цокольный этаж крупнейшего в городе торгового центра буквально превратился в плавательный бассейн.
На помощь пришла техника МЧС: мощные помпы откатывали воду до 4 утра. Ущерб стихией нанесён колоссальный: в цокольном этаже арендуют площади сразу несколько крупных мебельных салонов.
Елена Близнец, дизайнер мебели:
Воды было много. На уровне ножек все, что стояло на полу, всё пришло в негодность, потому что мебель вся распухла. Это безвозвратно.
Спасать от бурных потоков свои дома пришлось и жителям частного сектора. Денис и Евгения считали, что с новыми плащами полностью готовы к сезону дождей, но природа удивила.
Денис и Евгения Краузе, жители Светлогорска:
Да, водичка до нас добралась. Пришлось даже ведёрками выносить, потому что в подвал начала пробираться. На самом деле аномально вчера было, затянуло так, что казалось вот уже и крышу снесёт.
В столице сильный ветер повалил остановочный пункт по улице Янки Брыля. В результате ЧП три человека получили травмы. Двое были госпитализированы. На данный момент одного из пострадавших готовят к операции.
Иван Ладутько, заведующий отделением сочетанной травмы Минской городской больницы скорой медицинской помощи:
Один пациент был госпитализирован с более тяжелыми повреждениями. С повреждением головы, мягких тканей и переломом плечевой кости, который требует оперативного вмешательства.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погодные условия в Беларуси будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Наиболее интенсивные осадки ожидаются по северо-востоку страны.