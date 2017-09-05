Ливни, порывистый ветер и даже локальные наводнения: как ночью в Беларуси спасатели справлялись с огромным количеством воды?

Новости Беларуси. Сильные ливни накануне обрушились на Беларусь. Больше других досталось жителям Кличева, Минска, Светлогорска и Жлобина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местами выпало до полутора сентябрьской нормы осадков. В результате подтопленными оказались подвалы и цокольные этажи зданий, пострадали люди.

Очень много воды – именно так описывают погоду накануне жители Светлогорска. Метеорологи подсчитали здесь выпало 87 миллиметров осадков. Это не много не мало полторы сентябрьские нормы. На несколько часов ливень превратил улицы города в полноводные реки.