Многофункциональные столы и консоли – рассказываем о новом операционном блоке в Молодечненской ЦРБ
Забота о здоровье людей, повышение качества и уровня медобслуживания – приоритет государственной политики. В Минской области помощь оказывают свыше 200 учреждений. Реконструируют старые объекты, возводят новые, закупают современное оборудование и внедряют передовые методы. Но кадры решают все. Ежегодно штат медработников пополняют специалистами. Как в 2025 году улучшилось качество оказания помощи в области, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
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Последнее новшество в Молодечненской центральной районной больнице – современный операционный блок. Он открылся в первой хирургической и ортопедо-травматологической части больницы № 1.
Григорий Шевчук, главный врач Молодечненской ЦРБ:
До этого, в принципе, развитие здравоохранения было направлено как на развитие протезирования в этом отделении, травматологии. Открытие операционной в офтальмологическом отделении. Там было закуплено оборудование – операционные микроскопы. Мы начали с мая оперировать катаракты. Сейчас дошел черед уже для операционных. Это абсолютно новый современный проект. Полностью заменено все оборудование в операционном блоке, помещение. Изменена планировка для комфорта пациентов, людей. Закуплено новое оборудование. Общая сумма оборудования составила порядка 8 миллионов рублей, то есть львиная доля денег была потрачена на оборудование.
Оперблок оснастили полностью – четыре операционных стола, столько же наркозных аппаратов, передвижной рентген, ультразвуковой аппарат для контроля вмешательств. Отдельно на каждом этаже стерилизационная.
Александр Головач, заведующий хирургическим отделением Молодечненской ЦРБ:
Функционировали с 1977 года. С того времени, конечно, уже устарело оборудование, немножко износилась операционная. Поэтому к сегодняшнему дню произошло переоснащение, модификация нашего операционного блока в хирургическом отделении и травматологическом отделении. Операционная оснащена современным оборудованием. Все, что необходимо для оказания медицинской помощи в операционной на современном уровне. Материалы использовались экологически чистые, легко переносящие нагрузку, которая требуется для операционной.
Александр Головач:
Ни одна операционная не может обойтись без операционного стола. Он, естественно, остается в арсенале хирургов. Стол мультифункциональный с электроприводом. Он передвигается – подъемы, повороты. Производится его реконструкция под любое удобное положение для пациента и хирурга.
Александр Головач:
Операционная снабжена дополнительно консолями. В помощь анестезиологу консоль оборудована наркозно-дыхательной аппаратурой. Инфузионная консоль, где проводится необходимая поддержка по ходу операции для пациента. Хирургическая консоль для оборудования хирургическим современным лапароскопическим блоком. Раньше мы оперировали на этажерках, тележка была передвижная. Консоль – это подвешенная конструкция, которая позволяет, по сути, освободить территорию пола.
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