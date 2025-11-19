Многофункциональные столы и консоли – рассказываем о новом операционном блоке в Молодечненской ЦРБ

На обслуживании больницы около 130 тысяч человек – какие обследования можно пройти в Молодечненской ЦРБ

Забота о здоровье людей, повышение качества и уровня медобслуживания – приоритет государственной политики. В Минской области помощь оказывают свыше 200 учреждений. Реконструируют старые объекты, возводят новые, закупают современное оборудование и внедряют передовые методы. Но кадры решают все. Ежегодно штат медработников пополняют специалистами. Как в 2025 году улучшилось качество оказания помощи в области, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Григорий Шевчук, главный врач Молодечненской ЦРБ:

До этого, в принципе, развитие здравоохранения было направлено как на развитие протезирования в этом отделении, травматологии. Открытие операционной в офтальмологическом отделении. Там было закуплено оборудование – операционные микроскопы. Мы начали с мая оперировать катаракты. Сейчас дошел черед уже для операционных. Это абсолютно новый современный проект. Полностью заменено все оборудование в операционном блоке, помещение. Изменена планировка для комфорта пациентов, людей. Закуплено новое оборудование. Общая сумма оборудования составила порядка 8 миллионов рублей, то есть львиная доля денег была потрачена на оборудование.

Оперблок оснастили полностью – четыре операционных стола, столько же наркозных аппаратов, передвижной рентген, ультразвуковой аппарат для контроля вмешательств. Отдельно на каждом этаже стерилизационная.