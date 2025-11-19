На обслуживании больницы около 130 тысяч человек – какие обследования можно пройти в Молодечненской ЦРБ

Забота о здоровье людей, повышение качества и уровня медобслуживания – приоритет государственной политики. В Минской области помощь оказывают свыше 200 учреждений. Реконструируют старые объекты, возводят новые, закупают современное оборудование и внедряют передовые методы. Но кадры решают все. Ежегодно штат медработников пополняют специалистами. Как в 2025 году улучшилось качество оказания помощи в области, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Многофункциональные столы и консоли – рассказываем о новом операционном блоке в Молодечненской ЦРБ

Молодечненская ЦРБ – больница с более чем вековой историей начинала свой путь с маленького стационара всего с двумя койками. Сегодня же это многопрофильное учреждение – почти 600 врачей, 1500 специалистов со средним образованием, десятки направлений.

Григорий Шевчук, главный врач Молодечненской ЦРБ:

Центральная районная больница – это многопрофильное учреждение. Оказывает амбулаторную, стационарную помощь, в том числе на дому. В структуру входит 19 структурных подразделений. Помощь оказывается не только жителям Молодечненского района, но и жителям ближайших районов – это Молодечно, Вилейка и Мядель. В структуре есть 21 межрайонный кабинет и отделения – это специализированная медицинская помощь и амбулаторно-поликлинические структурные подразделения, включая ФАП, амбулатория и участковая больница. Влада Родовская, корреспондент:

Как сельская помощь представлена? Может быть, какие-то модернизации там были? Я знаю, что несколько лет назад были масштабные по всей стране, наверняка у вас тоже?

Григорий Шевчук:

Если брать сельское население, помощь представлена тремя участковыми больницами, врачебными амбулаториями и ФАПами. Конечно, жители сельских регионов тоже могут получать медицинскую помощь в городе, в том числе в специализированных отделениях – это структура вообще Молодечненской ЦРБ. Два года назад были приобретены два передвижных медицинских комплекса, которые обслуживают население удаленных деревень, в том числе это приближает помощь к жителям отдаленных районов. Всего на обслуживании больницы находится около 130 тысяч человек. Получают профильную медпомощь, кроме местных, еще жители Мяделя, Вилейки и Воложина. В межрайонном центре работает 26 отделений и кабинетов. Установлено современное оборудование, подобраны кадры.

Диагностика, лечение, реабилитация. Молодечненские врачи не только предоставляют качественные услуги, но и расширяют спектр помощи. Несколько лет назад сделали серьезный шаг в развитие кардиологии. На базе учреждения был открыт межрайонный кабинет ангиографии. В сутки в этом кабинете проводят порядка девяти операций разной сложности. В руках не привычный для хирургов скальпель, а стент-ретривер. Специальное устройство заводят в артерию, а после удаляют с его помощью тромб. Кровоток восстанавливается, пациент сразу же после наркоза чувствует себя значительно лучше. Возможности кабинета позволяют исследовать сосуды во всем теле – от головы до ног. Опытным врачам помогает новое оборудование.

Опытные кадры плюс современное оборудование – равно качественное лечение. Это формула успеха Молодечненской ЦРБ. Помогать вовремя позволяет также высокий уровень диагностики. Здесь для этого созданы все условия – например, широкое рентгеновское отделение.

Дарья Самарина, заведующая рентгеновским отделением Молодечненской ЦРБ:

В структуру рентгеновского отделения больницы № 1 входит 17 кабинетов рентгенодиагностических и три кабинета рентгеновской компьютерной томографии. В кабинетах рентгеновской компьютерной томографии мы выполняем практически весь спектр компьютерно-томографических исследований, в том числе с внутривенным контрастным усилением. Все исследования выполняются по назначениям лечащих врачей, заранее согласованных с рентгеновскими томографическими кабинетами. Контрастные исследования или КТ-исследования с контрастным усилением дают нам возможность увидеть дополнительную информацию, которую мы не можем получить на исследованиях, так сказать, нативных без контрастного усиления. Также исследования, которые мы проводим с местным контрастным усилением дают нам информацию о состоянии сосудистых структур, головного мозга, брахиоцефальных артерий. Выявляют экстренную патологию по типу острых тромбозов.

Правильный диагноз пациентам помогает ставить также кабинет МРТ. С помощью этой техники можно проводить исследование головного и спинного мозга, органов брюшной полости, суставов и мягких тканей.