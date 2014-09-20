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Лиса Лиза на правах домашнего питомца живет в белорусской семье

20 сентября 2014 18:50
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Новости Беларуси. Кто в доме хозяин? В семье поставчан на правах домашнего питомца живет лиса. И она-то точно знает ответ на поставленный вопрос. Вот уже 4 месяца рыжая красавица пытается диктовать свои условия Ольге и Станиславу Вертинским, но пока людям удается отстоять авторитет. Лиза, так назвали питомицу, дает лапу, ходит на лоток и обожает конфеты.

4-месячная Лиза, как и любой маленький ребенок, может закатить истерику. Вот только рыжая красавица в семье Вертинских — не младшая дочь, а самая настоящая лиса, которая, конечно, любит резвиться на улице. Но и не отказывается от комфортных домашних условий.

Поселилась рыжая в доме Ольги и Станислава несколько месяцев назад. Тогда ей было всего две недели.

Ольга Вертинская:
Нам ее вообще принесли знакомые. Они в деревне там что-то делали, стог соломы или что. Разбирали и нашли это гнездо. И там было несколько лисят. Их лисы бросили. И остались очень маленькие.

Ольга Вертинская:
Она у нас передушила молодняк перепелок – 37 штучек. Пока всех не передушила, она не отошла. Но мы как бы не видели, была одна дома тогда. Просочилась и все сделала свое дело.

Станислав Вертинский:
Сырого не даем. Потому что когда сырым питается, то у нее более явно появляются такие дикие животные инстинкты. Она уже менее послушна.

А еще Лиза – отменная воровка. Потому одежду, украшения и прочие ценные вещи приходится прятать. Если же что-то найти не могут, значит это что-то уже скрыто в лисьем уголке. А лежанку свою, впрочем, как и весь дом, Лиза охраняет как самый настоящий пес.

Ольга Вертинская:
Хозяйка в доме.  Всех посторонних старается выжить. Даже когда приезжает сын с друзьями, она целенаправленно ходит, везде вынюхивает и в дверном проеме становится с тем, чтобы «это моя территория».

Кстати, у Лизы есть не только своя территория, но и собственный паспорт с прививками. А раз есть сей немаловажный документ, значит, есть и право голоса. Ведь она не просто лиса, а самый настоящий член своего маленького семейного государства, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# общество # Домашние животные

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