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Лиор Сушард: «Когда я смотрю на человека, я получаю от него подсказки»

12 сентября 2017 18:44
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Лиор Сушард, телепат, менталист в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы можете описать, как Вы получаете информацию? На что это похоже? На звук? На картинку? На летящую мысль?

Лиор Сушард, телепат, менталист:
Это – больше интуитивное чувство. Когда я смотрю на человека, я получаю от него подсказки, сигналы. Я просто чувствую. Когда Вы считаете, я смотрю на Вас внимательно. Когда Вы произносите: «Четыре», – я вижу небольшое движение в Ваших глазах. Когда мы говорим, мы передаём очень много информации языком тела.

Я – как Шерлок Холмс, я знаю, как это всё распознать.

Так Вы это видите?

Лиор Сушард:
Я это чувствую. Вижу, слышу, ощущаю.

Лиор Сушард, телепат, менталист: «Каждый день я делаю что-то чудесное»

# общество # Фокусы # Лиор Сушард

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