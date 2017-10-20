Лидия Ермошина – о Николае Чергинце: Он обладает качеством, которое я очень ценю в людях, особенно в мужчинах

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Николай Иванович – человек уникальный абсолютно. И при таком блестящем послужном, литературном списке, при всех его достижениях и наградах он очень простой, очень доступный. И он обладает качеством, которое я очень ценю в людях, особенно в мужчинах –

чувством юмора.