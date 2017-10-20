Николай Чергинец: Пишу книгу, где ничего не буду скрывать – ни хорошего, ни плохого, ни хороших людей, ни плохих

Новости Беларуси. Николай Чергинец продолжает принимать поздравления с 80-летием. 20 октября в Национальной библиотеке прошел его творческий вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Писатель, политик и боевой офицер. Имя Николая Чергинца хорошо известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Он автор остросюжетных повестей и романов. Самые известные из них – «Служба – дни и ночи», «Приказ №1», «Тайна черных гор», «Сыновья». Долгие годы он возглавляет Союз писателей Беларуси, а сейчас работает над автобиографической серией.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

Есть кое-что в загашнике писателя. Пишу, например, биографическую книгу, где ничего не буду скрывать – ни хорошего, ни плохого. Ни хороших людей, ни плохих. Постараюсь, чтобы эта книга читалась молодыми, чтобы они делали выводы для своей предстоящей жизни. За плодотворную творческую и общественную деятельность, значительный личный вклад в развитие белорусской литературы Николаю Чергинцу объявлена благодарность Президента. Сегодня поздравить писателя на творческий вечер пришли родные, друзья, коллеги.