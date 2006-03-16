Жители поселка переселенцев Вишневка ждут гостей из Минска.Участники ХХ Международной социально-творческой программы <Чернобыльский шлях - дорога жизни> 17 марта встретятся с жителями поселка переселенцев Вишневка под Минском. Участие в акции примут представители Комчернобыля, БРСМ, Палаты представителей Национального собрания и Минского райисполкома. Вишневские жители, переселенцы из пострадавших от чернобыльской катастрофы регионов республики, встретят гостей с хлебом-солью на въезде в поселок. После этого участники акции посетят парк <Надежда>, который был заложен три года назад. Первые деревца здесь посадили дети из 28 пострадавших от аварии на ЧАЭС районов Гомельской, Могилевской и Брестской областей. Сейчас вишневский парк является местной достопримечательностью, в которой насчитывается почти 200 деревьев. Гости планируют также посетить местную школу, детский сад, побывать в семьях переселенцев. Завершится акция большим концертом в зале заседаний правления сельскохозяйственного производственного кооператива <Вишневка>.