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Лечебная грязь подешевеет

25 сентября 2006 09:20
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В Беларуси находится 113 торфяных месторождений, которые пригодны для получения лечебных грязей. Добыча лечебных грязей на территории республики позволит расширить возможности грязелечения и в два раза снизить его стоимость.Пока же услуг по грязелечению в 40 здравницах и лечебных учреждениях республики не хватает для оздоровления всех нуждающихся. К примеру, крупнейший в стране специализированный санаторий "Радон" летом всегда переполнен. Разработки Института геохимии и геофизики о перспективах освоения торфяных месторождений, занесены в программу геологических исследований до 2010 года.
# общество

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