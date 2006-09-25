Лечебная грязь подешевеет

В Беларуси находится 113 торфяных месторождений, которые пригодны для получения лечебных грязей. Добыча лечебных грязей на территории республики позволит расширить возможности грязелечения и в два раза снизить его стоимость.Пока же услуг по грязелечению в 40 здравницах и лечебных учреждениях республики не хватает для оздоровления всех нуждающихся. К примеру, крупнейший в стране специализированный санаторий "Радон" летом всегда переполнен. Разработки Института геохимии и геофизики о перспективах освоения торфяных месторождений, занесены в программу геологических исследований до 2010 года.