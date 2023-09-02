Кухарев о «Першым ровары»: совместными усилиями мы создадим удобную среду для занятий велосипедным спортом

Новости Беларуси. Скорость и мобильность. Велопраздник «Першы ровар» прошел сегодня, 2 сентября, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В парке 900-летия Минска детей ждали развлекательные мероприятия: велосипедный квест, триал-шоу, творческие мастер-классы, розыгрыши призов и другие активности. Основная часть программы – соревнования по велоспорту. В них приняли участие более 500 детей. Победители получили дипломы и ценные подарки, а все участники – памятные сувениры.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Сегодня мы пригласили наших выдающихся спортсменов, которые являются примером для многих, рассказывают, показывают, как правильно заниматься, пропагандируют этот вид спорта. И я думаю, что совместными усилиями в городе, где сегодня уже свыше 400 тысяч человек занимаются велосипедным спортом, мы действительно создадим удобную среду для занятий велосипедным спортом, увеличим количество велодорожек, строительство велопарковок на дворовых территориях, которые позволят привлечь все больше и больше людей для занятия этим хорошим и нужным видом спорта.