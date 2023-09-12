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«Очень впечатлило». Сотрудники СК в профессиональный праздник побывали на экскурсии во Дворце Независимости

12 сентября 2023 18:44
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Новости Беларуси. Сотрудники органов предварительного следствия отмечают свой профессиональный праздник. После торжественного мероприятия большая делегация сотрудников направилась на экскурсию во Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень впечатлило». Сотрудники СК в профессиональный праздник побывали на экскурсии во Дворце Независимости-1

Приглашение получили принявшие присягу молодые следователи и их коллеги, отмеченные государственными и ведомственными наградами, преподаватели и слушатели профильного института, курсанты и ветераны Следственного комитета. Всего порядка 90 человек.

«Очень впечатлило». Сотрудники СК в профессиональный праздник побывали на экскурсии во Дворце Независимости-4

Сергей Аземша, заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:
Это замечательный подарок к профессиональному празднику, потому что, само по себе, побывать здесь, во Дворце Независимости, в сердце нашей страны, посмотреть на то, какие достижения наша страна имеет в виде результатов работы наших мастеров, и испытать чувство гордости за наши достижения, я думаю, что для каждого сотрудника Следственного комитета это подарок.

«Очень впечатлило». Сотрудники СК в профессиональный праздник побывали на экскурсии во Дворце Независимости-7

Владислав Свиридов, курсант следственно-экспертного факультета Академии МВД Беларуси:
Все сделано нашими руками, белорусами. Также хочу отметить, что каждый зал по-особенному важен, каждая встреча в политическом плане очень сильно важна как для нас, так и для других стран.

«Очень впечатлило». Сотрудники СК в профессиональный праздник побывали на экскурсии во Дворце Независимости-10

Александр Гриньков, начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Очень впечатлило. И всегда гордился со своей страной, но сегодня эта гордость заиграла новыми красками, потому как по телевидению и по фотографиям это одно видеть, вживую это совсем другое. Абсолютно разные вещи.

Лукашенко направил поздравления с Днем сотрудника органов предварительного следствия.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Сергей Аземша # Александр Гриньков # Фотофакт

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