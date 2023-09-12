«Очень впечатлило». Сотрудники СК в профессиональный праздник побывали на экскурсии во Дворце Независимости
Новости Беларуси. Сотрудники органов предварительного следствия отмечают свой профессиональный праздник. После торжественного мероприятия большая делегация сотрудников направилась на экскурсию во Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приглашение получили принявшие присягу молодые следователи и их коллеги, отмеченные государственными и ведомственными наградами, преподаватели и слушатели профильного института, курсанты и ветераны Следственного комитета. Всего порядка 90 человек.
Сергей Аземша, заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:
Это замечательный подарок к профессиональному празднику, потому что, само по себе, побывать здесь, во Дворце Независимости, в сердце нашей страны, посмотреть на то, какие достижения наша страна имеет в виде результатов работы наших мастеров, и испытать чувство гордости за наши достижения, я думаю, что для каждого сотрудника Следственного комитета это подарок.
Владислав Свиридов, курсант следственно-экспертного факультета Академии МВД Беларуси:
Все сделано нашими руками, белорусами. Также хочу отметить, что каждый зал по-особенному важен, каждая встреча в политическом плане очень сильно важна как для нас, так и для других стран.
Александр Гриньков, начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Очень впечатлило. И всегда гордился со своей страной, но сегодня эта гордость заиграла новыми красками, потому как по телевидению и по фотографиям это одно видеть, вживую – это совсем другое. Абсолютно разные вещи.
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