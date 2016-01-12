Лауреатами премии «За духовное возрождение» стали 5 человек, еще 10 получили спецпремии Президента

Новости Беларуси. И начнем выпуск с темы торжества духовности. Во Дворце Республики прошла традиционная для начала года церемония вручения престижных премий «За духовное возрождение» и спецпремий Президента. Сегодня люди как никогда нуждаются в гуманности, милосердии, взаимопонимании и доброте. Так кто же именно в Беларуси приумножает главные нравственные ценности? О героях этого дня – корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи и искусствоведы, церковные деятели и ученые. Элита страны и все те, кому уже не раз говорили спасибо. Сегодня они в числе лауреатов.

Премии «За духовное возрождение» уже не первый год. Вручать начали еще в 97-ом. С тех пор высокую награду получил не один десяток человек. Все те, кто своим творчеством и работой вдохновляют каждого белоруса. В нынешнем году традицию продолжили.

Лауреатами премии «За духовное возрождение» стали 5 человек. Их активную деятельность в гуманитарной сфере оценили. Беларусь богата на таланты и творческие достижения, которые являются гордостью нашей страны, – отмечает глава государства.

Александр Лукашенко:

Культура — это фундамент, на котором формируется и развивается любая нация, определяется ее жизнеспособность, творческий потенциал. Она лежит в основе идеологии государств, указывая те направления и цели, на которые должно ориентироваться общество.

Мы живем в непростое и, к сожалению, очень тревожное время. Вы уж извините, но я очень часто об этом последнее время говорю. Поверьте, не зря. Глубочайший духовный кризис охватил многие страны. И как результат — в разных уголках Земли деструктивные силы предпринимают попытки сломать систему традиционных ценностей. Агрессивные нападки на основы морали становятся одной из зловещих примет современности. Высокие технологии, невиданная в истории скорость коммуникаций и глобализация не помогли людям стать ближе друг к другу. В недобрых руках все это превращается в средства манипуляции сознанием, в инструмент разжигания вражды. К сожалению, уже видны горькие плоды такой политики: отвергаются институт семьи, ценность человеческой жизни, социальная справедливость. Эгоцентризм, вседозволенность и корыстолюбие обрекает личность и общество на полную деградацию. Современные реалии таковы, что именно сплоченность нации вокруг истинных, созидательных ценностей является гарантией ее сохранения и прогресса, духовного здоровья и благополучия. Поэтому неслучайно на 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций наша страна названа символом мира. Белорусский народ умеет извлекать уроки из прошлого, дорожить чистым небом над головой и спокойствием в обществе, остается верным высоконравственным ценностям и добрым традициям. Важно, чтобы деятели культуры, искусства понимали это и своим творчеством противостояли бескультурью и другим негативным явлениям, которые зачастую омрачают нашу жизнь.

По-настоящему уникальные коллективы. К примеру, в списке лауреатов – известнейший музей Беларуси. Национальный художественный уже называют сокровищницей Беларуси. Только в запасниках музея более 30 тысяч предметов. А вот заявили о себе без преувеличения на весь мир. В месяцы ближайшие отправиться с путешествием планируют в Ватикан, Испанию и французскую Ниццу.

Впрочем, удивлять будут и белорусских ценителей искусства. Например, подлинными гравюрами Гойя и Пикассо. Из Мадрида в Минск доставят около 100 графических произведений из коллекции Королевской академии искусств.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Сейчас Национальный художественный музей переживает свой Ренессанс. При поддержке руководства страны активно строится музейный квартал. У нас уже запланирован ряд выставок, в том числе выставка православных и католических икон музея Ватикана. Мы уже работаем на 2017 год.

Много сегодня сделано и в медицине. А точнее в демографической сфере. Те, благодаря кому на свет родились тысячи маленьких белорусов, теперь тоже с наградой. За возрождение духовное.

Сегодня центр «Мать и дитя» ни в чем не уступает европейским. Выхаживают здесь даже самых трудных малышей. Около 4 тысяч родов и лечение 14 тысяч пациентов в год. Есть результат и для всей Беларуси. Сегодня Синеокая на 25 месте среди 179 государств и лидер среди стран СНГ по комфортности материнства. Опередили Литву, Польшу и США.

Константин Вильчук, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:

Показатель младенческой смертности в Республике Беларусь является одним из самых низких в мире. Мы занимаем третью рейтинговую позицию по данному показателю. В течение этих 10 лет старались создать команду, создать коллектив, который дает именно каждому пациенту — начиная от новорожденного и заканчивая мамами — душевную теплоту.

Премия в руках и у тех, кто создал настоящий реквием. Рукописный. Который не имеет аналогов в мире. В книге «Жить и помнить» обобщили места захоронения белорусов. Всех тех, кто защищал Беларусь в военные годы. Судьба и война разбросала их по всей Европе. Историю изучили.

Анатолий Шарков, профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Этой работе предстоят архивный поиск, поиск документов, работа на местности, поездки в те государства, где находятся наши захоронения. И, я вам скажу, что это премия как раз говорит о том, что это – нужная работа.

Елена Хорошевич, внештатный сотрудник главной дирекции международного вещания Белорусского радио:

Посетили 7 стран Европы: Германия, Австрия, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Италия. Мы посетили места боев, места захоронений наших соотечественников. Изучали эти места. Сделали фото- и видеосъемки.

Есть в этом году премии персональные. Среди лауреатов – епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. У духовного наставника теперь и премия духовная.

Его церковной биографии более 20 лет. За это время сделано немало. Работать начала воскресная школа, реконструировали главный городской храм, часовни, монастыри.

Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский:

Премия,— большая ответственность для меня лично. И в то же время — это знак внимания к тем трудам, которые совершают множество священнослужителей нашей белорусской православной церкви, а я один из их представителей, который удостоен награды. А для меня награда является и стимулом к еще большим трудам.

Ни один год Богу и людям служит и отец Чеслав Куречко. Духовный наставник и настоятель костела Святой Троицы. Кстати, храм уже отметил свое столетие. А сейчас благодаря стараниям Чеслава Куречко деревня Росица превратилась в центр духовности и памяти. Во время своих проповедей Чеслав Куречко не раз говорил и о межконфессиональном мире, и о национальном согласии. А сегодня он еще не раз повторит: высокая награда – заслуга всех тех, кто его окружает. И во время церемонии вручения, и во время интервью журналистам.

Отец Чеслав Куречко, настоятель религиозной общины «Парафия Святой Троицы»:

Это высокая награда стимулирует нас, чтобы мы еще больше работали на хвалу Божью, на благо людей, общества. Чтобы люди в нашей стране были более счастливыми.

И еще традиционные награды. По итогам 2015-го присуждены 10 специальных премий. Журналисты, музыканты, художники, преподаватели, авторские коллективы театров и белорусской Академии наук.

Они создают визуальные образы православных святынь, воспитывают патриотизм в молодом поколении и воссоздают на театральной сцене целую эпоху. Чего только стоит спектакль «Песняр», о жизни и творчестве легендарного Мулявина.

Кроме того, глава государства подписал Указ «О присуждении специальной премии «Белорусский спортивный Олимп». В этом году награды у трех человек: тренер-преподаватель отделения гребли на байдарках и каноэ Виктор Капитонов, спортсмен-инструктор национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Марина Литвинчук и журналист, тренер и ведущий программы «Неделя спорта» на СТВ Сергей Канашиц. Все те, кто не понаслышке знают, что такое популяризация физкультуры и спорта.

Сергей Канашиц, журналист, тренер и ведущий программы «Неделя спорта» на СТВ:

Оценили заслуги – это всегда приятно. Вообще, спорт – это больше, чем политика, как говорит всегда наш глава государства. Это очень важно. Сейчас ситуация в мире такова, что добрым может быть только сильный. Спорт делает людей сильнее. Мы, каждый из нас делает что-то для того, чтобы наш спорт развивался и вместе с ним страна становилась сильнее.

После завершения торжественной церемонии слова от Митрополита. Патриарший экзарх всея Беларуси обратились ко всем присутствующим в зале.

Павел, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Мы чествуем тех, кто работу свою посвящает духовному возрождению и созиданию нашего Отечества. Сегодняшнее мероприятие – это и есть свидетельство того, что все мы – граждане нашего Отечества, президент нашей страны, правительство – делаем все возможное, чтобы люди, живя в достатке, в благополучии славили, хвалили и благодарили Бога. И тогда будет на нашей благословенной земле мир и благоволение.

Слова поздравления и благодарности. Уже в конце торжественной церемонии президент еще раз коснется того, что волнует каждого из нас: забота о людях, будущий урожай и даже сюрпризы погоды. Справиться с ними можно, что называется, всем миром, – уверен президент.

Александр Лукашенко:

Я попросил бы усилить работы по ликвидации тех заторов, которые происходят у нас на дорогах и, особенно, вдали от дорог. Магистрали мы умеем очищать, приводить в порядок. Чтобы жили люди, чтобы не было столкновений автомобилей, потому что их стало значительно больше, чем было. Мы это очистим. Но людей я попрошу: подключитесь сами, поработайте на свежем воздухе. Это же так прекрасно: очистить эти маленькие переулочки, подходы к своим домам, вокруг домов. Очень много брошенных автомобилей. Я не думаю, что мы очень быстро их уберем для того, чтобы дворовые территории очистить. Там только с лопатой можно работать. Поэтому я вас убедительно прошу: надо выйти и помочь нам привести в порядок населенные пункт и особенно крупные города, в том числе и город Минск. Подключитесь к этому. И сделайте все необходимое для того, чтобы мы выглядели, как нация чистоплотная – белорусы, которых хвалят, которыми всегда восхищаются.