Лаппо о белорусско-украинской границе: постоянно провокации, постоянно оскорбления наших символов

Новости Беларуси. Оборудование огневых позиций и минирование дорог – украинская сторона продолжает сосредотачивать свои силы вблизи белорусских рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О ситуации на государственной границе рассказал председатель погранкомитета Беларуси во время встречи с военнослужащими срочной службы и их родителями.

Белорусские пограничники неоднократно фиксировали провокации со стороны украинских силовиков: когда те целятся в наших военнослужащих, стреляют в воздух, зачастую находясь в нетрезвом состоянии. Наблюдается ведение разведки белорусской территории с использованием различных средств. Дополнительную напряженность создает намерение Украины разместить на границе мониторинговые миссии НАТО с дальнейшим наращиванием сил и средств вблизи белорусских рубежей.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Особое внимание заслуживает украинское направление. Почему? Потому что там мы несем службу в усиленном режиме. На сопредельной стороне мы не поймем, кто там охраняет границу: или пограничники, или другие. Потому что люди выходят на границу без опознавательных знаков, постоянно, будем так говорить, провокации, постоянно оскорбления символов государственной нашей границы. Мы как несли службу, так и будем нести. Сил и средств у нас достаточно, чтобы защитить нашу государственную границу.