Курсанты Военной академии приехали в школу Смолевичей с обширной программой

Учиться Родину защищать. Смолевичские школьники ознакомились со специальностями, по которым организовано обучение в главном военном вузе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого им не пришлось добираться до столицы. В нестандартном формате прошел очередной день открытых дверей Военной академии. Курсанты приехали с обширной программой в одну из школ города-спутника Минска. Ребятам из выпускных классов они рассказали о нюансах поступления на различные факультеты.

Максим Журавлев, заместитель начальника Военной академии Беларуси:

В рамках профориентационной работы и военно-патриотического воспитания начальником Академии принято решение о проведении такого выездного масштабного дня открытых дверей, чтобы наших детей, будущих выпускников средних школ, курсантов Военной академии ознакомить с теми специальностями, которые есть в Военной академии, по которым организовано обучение будущих офицеров.