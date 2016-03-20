Куда приводят мечты: как и почему тяжелоатлет из Беларуси Сергей Мороз в одночасье изменил свою жизнь

«Воин живет действием, а не думаньем о действиях или думаньем о том, что он будет делать, когда закончит действия». Это одна из глубоких мыслей культового писателя Карлоса Кастанеды. Ища собственный путь и внутреннюю гармонию, интеллектуал из Беларуси Сергей Мороз решил круто изменить свою жизнь, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Сергей Мороз, путешественник:

Когда-то я мечтал жить в большом городе, работать в самой крупной компании на руководительской должности. Сегодня я понимаю, что мои мечты сбылись. За последние 3,5 года жизнь не изменилась внешне: с самого утра подъем, поездка на работу, с 8 до 5 вечера работа в офисе, работы очень много. Все это надоело.

Еще недавно Сергей был обычным парнем, приехавшим в Минск с периферии. К 35 годам он успел стать мастером спорта по тяжелой атлетике, завести и потерять семью и занять престижную должность. Но внешних благ Сергею оказалось мало. Жернова капитализма не смогли перемолоть пытливую натуру атлета, а общество потребления не заполнило внутренней пустоты.

Сергей Мороз, путешественник:

В какой-то определенный момент вы транслируете любую мысль. Мысли постоянно кружат в нашей голове, но самый важный момент – это в каком состоянии вы находитесь и в каком состоянии вы транслируете эти мысли. Если в позитивном, все позитивные моменты будут притягиваться к вашей жизни, если в негативном – понятен результат.

Многим знаком совет «Если есть проблемы, погуляй, проветрись, подумай». Чтобы наполнить жизнь смыслом, Сергей выбрал радикальный способ – уйти гулять на шесть лет. Вчерашний менеджер внезапно понял, что должен отправиться в путешествие по России.

Сергей Мороз, путешественник:

Буквально в течение двух дней мне пришла идея именно о путешествии. Потом постоянно начали попадаться на глаза Сибирь, Россия, кедр, озера. И я понимаю, что мне это близко, мне это нравится. Тем более каждый вечер я прогуливаюсь по району и за два часа я прохожу 11-12 км.

Дауншифтингом и путешествиями сегодня никого не удивишь. Уникальность же авантюры Сергея Мороза в том, что мужчина собирается исключительно пешком пройти более 35 тысяч километров.

Сергей Мороз, путешественник:

Данного маршрута не прошел ни один человек. И я хочу быть первым. Тем более я люблю гулять. Нет обязанности ставить себе какие-то ограничения, нет обязанности по времени. Я могу пройти 5 км, 20 км, а иногда и 30 км. Меня никто не гонит.

К глобальному походу Сергей почти не готовился: руководство по выживанию не читал, секретными техниками не овладел, но базовый туристический набор все-таки собрал.

Сергей Мороз, путешественник:

Вот это мой минимальный набор для путешествий: охотничий нож, сделан из добротной стали – очень нужная вещь в походе. Беру с собой флягу, обязательно газ в баллонах, чтобы в каких-нибудь ливнях можно было легко разжечь огонь.

1 марта Сергей Мороз стартовал с нулевого километра на Октябрьской площади. За удивительным путешествием от Минска до Камчатки, через Магадан, Сибирь, Монголию, Казахстан, Узбекистан и Киргизию смогут наблюдать все желающие и поклонники Сергея, которых в соцсетях набралось уже несколько тысяч.

Безусловно, есть шанс, что самый необычный белорусский турист сдастся и навсегда «осядет» в одной из деревень Сибири, но если у Сергея хватит духу довести дело до конца и вернуться домой, ближайшие шесть лет изменят этого человека как никого из нас.