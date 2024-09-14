Кубраков: мы сделаем всё, чтобы не подвести тех, кто воевал и отстаивал свободу в нашей стране

Тому, что над нашим городом сегодня мирное небо и мы можем радоваться, отмечать очередную веху в его истории, мы обязаны нашим предкам. Героическому поколению, что отстояло и защитило Минск в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их самоотверженности, мужеству и патриотизму нынешнее поколение получило в наследство прекрасную белорусскую столицу. И сегодня горожане отдают дань уважения за этот бесценный дар.

Традиционно торжества, посвященные Дню города, начались с возложения цветов к обелиску «Минск – город-герой». В мероприятии приняли участие спикер Совета Республики Наталья Кочанова, министр внутренних дел Иван Кубраков, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, члены зарубежных делегаций, ветераны, депутаты, активисты общественных организаций. В память о тех, кто сделал нашу жизнь мирной и благодаря кому Минск стал процветающим, современным мегаполисом, к подножию монумента легли цветы.

Юрий Фролов, помощник Президента – инспектор по Минску:

Сегодня мы отдаем дань памяти нашим предыдущим поколениям, нашим предкам, которые своим трудом, своей доблестью, своим мужеством добились для нас настоящего, которое мы всеми силами должны сохранить и приумножить.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Я хочу сегодня поздравить всех минчан, всех гостей (а их приехало очень много сегодня) с праздником, пожелать всем крепкого здоровья, удачи и успехов. Мы сделаем все, чтобы не подвести тех людей, которые воевали и отстаивали мир и свободу в нашей стране.

Стела «Минск – город-герой» является символом мужества и стойкости белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Этот памятник, возвышающийся в центре столицы, напоминает нам о героических страницах истории, когда жители Минска проявили неимоверную храбрость и самоотверженность в борьбе против фашизма.