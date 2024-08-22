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Кто такой сонграйтер и чем он отличается от композитора? Ответ вас удивит

22 августа 2024 09:42
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алексей Буйда, певец, сонграйтер.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Необычное слово «сонграйтер»… Мы привыкли слышать композитор. В чем отличия?

Кто такой сонграйтер и чем он отличается от композитора? Ответ вас удивит-2

Алексей Буйда, певец, сонграйтер:
Сонграйтер в переводе означает автор песен. Если смотреть, чем отличается сонграйтер от композитора, то сонграйтер занимается только написанием песен. А композитор – это человек, который связан больше с музыкой.

Александра Каштанова, ведущая:
Когда лучше пишутся песни?

Алексей Буйда:
Я себе пишу песни, когда накипело, надо писать. Сажусь и начинаю писать, играть, придумывать мелодию, текст.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # Юрий Царёв # Екатерина Яцкевич # Александра Каштанова

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