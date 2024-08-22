Кто такой сонграйтер и чем он отличается от композитора? Ответ вас удивит

Екатерина Яцкевич, ведущая: Необычное слово «сонграйтер»… Мы привыкли слышать композитор. В чем отличия?

Алексей Буйда, певец, сонграйтер:

Сонграйтер в переводе означает автор песен. Если смотреть, чем отличается сонграйтер от композитора, то сонграйтер занимается только написанием песен. А композитор – это человек, который связан больше с музыкой.

Александра Каштанова, ведущая:

Когда лучше пишутся песни?

Алексей Буйда:

Я себе пишу песни, когда накипело, надо писать. Сажусь и начинаю писать, играть, придумывать мелодию, текст.