Кто такие тунеядцы и что с ними делать? - рассказали в Мингорисполкоме

Новости Беларуси. Одна из главных тем для обсуждения в последние дни — это тунеядцы.

Кто такие тунеядцы — до сих пор доподлинно не известно. Но люди, которые долгое время нигде не работали уже сейчас решили заглянуть в отделы трудоустройства.

Всегда актуальной остается и тема социальной защиты. С нее ведущий программы «Большой город» на СТВ и начал разговор Жанной Романович, председателем комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Социальная справедливость: того, кто не работает, надо трудоустроить, а того кто работает, на скрывает свои доходы, необходимо понудить платить с дохода для того, чтобы обеспечить и себе и настоящее, и будущее, и членам своей семьи.

В столице сегодня есть 18 тысяч вакансий. Две трети из них — на рабочие специальности. Кажется, что, имея такой выбор, найти работу по душе довольно просто. Так это или нет?

С чего начинали свой трудовой путь минчане, и кем работают сейчас? - тема опроса!

Ответы на эти и другие вопросы по теме вы найдете в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ.