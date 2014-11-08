Прямой эфир

Кто такие тунеядцы и что с ними делать? - рассказали в Мингорисполкоме

08 ноября 2014 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Одна из главных тем для обсуждения в последние дни — это тунеядцы.

Кто такие тунеядцы — до сих пор доподлинно не известно. Но люди, которые долгое время нигде не работали уже сейчас решили заглянуть в отделы трудоустройства.

Всегда актуальной остается и тема социальной защиты. С нее ведущий программы «Большой город» на СТВ и начал разговор Жанной Романович, председателем комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Социальная справедливость: того, кто не работает, надо трудоустроить, а того кто работает, на скрывает свои доходы, необходимо понудить платить с дохода для того, чтобы обеспечить и себе и настоящее, и будущее, и членам своей семьи.

В столице сегодня есть 18 тысяч вакансий. Две трети из них — на рабочие специальности. Кажется, что, имея такой выбор, найти работу по душе довольно просто. Так это или нет?

С чего начинали свой трудовой путь минчане, и кем работают сейчас? - тема опроса!

Ответы на эти и другие вопросы по теме вы найдете в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области занятости # Жанна Романович

Другие новости рубрики

Все новости
Почему иностранцы хотят жить именно в Беларуси?
08 ноября 2014 12:27

Почему иностранцы хотят жить именно в Беларуси?

Николай Панкрат из Полоцка собрал домашний музей «Эпоха Ленина», а в Поставах открыли столовую в духе СССР
07 ноября 2014 19:38

Николай Панкрат из Полоцка собрал домашний музей «Эпоха Ленина», а в Поставах открыли столовую в духе СССР

В Могилеве задержали кондукторов, которые продавали поддельные билеты
07 ноября 2014 18:42

В Могилеве задержали кондукторов, которые продавали поддельные билеты